Jakob Poulsen stopper øjeblikkeligt

Fodboldspilleren Jakob Poulsen har spillet sin sidste fodboldkamp på topplan.

Således indstiller han karrieren med øjeblikkelig virkning, oplyser han til bold.dk.

I begyndelsen af april meddelte han, at sæsonen hos Melbourne Victory FC ville blive hans sidste, men den australske A-League er suspenderet på grund af coronapandemien, og det er usikkert, hvornår og om den kommer i gang igen.

- På grund af uvisheden over, hvad der skal ske, spurgte jeg klubben, om det var okay, at jeg tog hjem til Danmark.

- Alternativet var at træne to måneder i Australien for mig selv, og så ville det trods alt være bedre for mig og familien at tage hjem til Danmark. Og det var klubben helt okay med, siger Poulsen til bold.dk.

