Jan Bech Andersen ramt af blodprop: Har det godt nu

Bestyrelsesformand og hovedaktionær i Brøndby IF blev i slutningen af marts ramt af en blodprop.

Det fortæller Brøndby IF og Jan Bech Andersen i dag på klubbens hjemmeside.

Jan Bech Andersen kontaktede selv sin læge, da han oplevede sygdomssymptomer, og på baggrund af en helbredsundersøgelse blev det konstateret, at hovedaktionæren havde haft en mindre blodprop, han siden har modtaget behandling for.

- For et par uger siden oplevede jeg nogle milde sygdomssymptomer og tog derfor fat i min læge. Det blev konstateret, at det jeg havde oplevet, var en mindre blodprop, som jeg nu modtager noget rutinemæssig behandling for.

I dag har den 53-årige Brøndby-boss det godt, og det er lægernes vurdering, at han ikke vil få nogen fysiske følger af forløbet.

- Jeg har det godt, og jeg er glad for at helbredsundersøgelsen fik afklaret årsagen til mine symptomer, og at lægerne vurderer, at jeg ikke får mén af nogen art, lyder det videre fra Jan Bech Andersen.

Brøndby IF og Jan Bech Andersen oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer.