- Jeg bliver aldrig fan af det

I ni af de seneste ti sæsoner har FC Nordsjælland været i top seks.

Det kommer de ikke i denne sæson, hvor søndagens point mod Vejle var det første i de seneste seks kampe.

Det unge mandskab har haft svært ved at finde stabiliteten i en sæson, hvor der – som altid – er sket mange udskiftninger, og udsvingene har været enorme.

- Selvfølgelig er det imponerende, at de har solgt spillere for 500 millioner kroner de seneste fem år. Men der er ingen kontinuitet til at bygge et hold op i den klub.

- Det kan godt være, jeg er for gammeldags, men jeg bliver aldrig fan af projektet i FC Nordsjælland. Det handler primært om at udvikle spillere, sælge dem frem for at skabe resultater her og nu på banen, siger Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Stig Tøfting har stor respekt for Flemming Pedersens faglighed, men han er ikke tilhænger af projektet i Farum, fordi det handler om udvikling og om at sælge unge spillere frem for resultaterne. Foto: Lars Poulsen.

Har aldrig slået Brøndby

Han har stor respekt for Flemming Pedersens faglighed som træner, og nævner ham som en af landets dygtigste. Men han mener samtidig, at FCN-træneren burde se lidt indad i det her forløb, hvor klubben ikke kommer med i top seks kapløbet.

- Måske burde Flemming Pedersen genopfinde sig selv og lave om på måden, de spiller på mod de store hold i ligaen.

- Når jeg ser statistikken, så har han aldrig besejret Brøndby i otte forsøg, kun vundet én gang over henholdsvis FCK og FCM også i otte forsøg. Han skulle måske se på, hvordan han knækker koden til at besejre de bedste.

- Men lige nu har han nok mere travlt med at finde formlen til bare at vinde en fodboldkamp, pointerer Stig Tøfting.

Jesper Lindstrøm og Brøndby er effektive. Niels Frederiksen har vundet en formel, hvor han får det optimale ud af sit spillermateriale. Foto: Lars Poulsen.

Effektive på omstillinger

Omvendt mener ’Tøffe’, at Brøndby er eksemplet på en klub, der får det optimale ud af sit materiale.

- Niels Frederiksen har ændret nogle ting med stor effekt. Det defensive fundament er på plads. De står lidt lavt og satser ofte på omstillinger.

- På den måde får de udnyttet kvaliteterne hos både Mikael Uhre og Jesper Lindstrøm.

- Det er nok ikke sådan, Brøndby gerne vil spille på længere sigt. Men det er jo afgørende lige nu, at de får det optimale ud af det materiale, der er til rådighed, påpeger Stig Tøfting.

Ugens optur: Brøndby!

Det kan godt være, at projektet i den nuværende form ikke er holdbart i længden. Men de er meget effektive, og så har de lige nu fundet en måde at spille på, hvor de får det optimale ud af spillernes kvaliteter.

Ugens nedtur: Lyngby!

De har en lidt naiv tilgang til spillet. Der har været mange positive vibrationer efter sejren over OB. Og de spiller fint mellem felterne, men i felterne er de elendige.

