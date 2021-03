Jeg er halvt psykolog – og halvt psykopat

- Det var en fremragende præstation, det må jeg sige. Vi sidder på det og skaber store chancer, inden vi scorer til 1-0. Vi laver tre mål, og man kan sige, det var en magtdemonstration, at vi mere eller mindre tvinger modstanderen til at opgive at spille i anden halvleg – for det var jo det, der skete.

Niels Frederiksen er tilfreds. Og glad.

Hvad kan det ikke blive til?

- Ja, det ved man aldrig. Vi kan jo ikke spå. Lige nu er vi glade, og så arbejder vi videre og ser, om vi kan blive endnu dygtigere næste søndag.

Og prøver at holde forventningerne lidt nede?

- Jamen, altså… Vi vil jo ikke rigtig altså… Man kan sige, der stadig er mange kampe, og det er så tæt, og der kommer et slutspil, hvor vi skal møde hinanden to gange, ikke. Jeg fastholder, hvad jeg hele tiden har sagt. Vi er ikke favoritter til noget som helst!

Holdet er flyvende lige nu, men tænker du også, at du som cheftræner skal arbejde med, at de unge ikke går kolde i hovederne?

- Jeg tror ikke, vores spillere går kolde. Der er så ærgerrige, og det ser jeg hver dag.

Men skal du arbejde mere som en psykolog, når I går ind i et slutspil med 10 kampe?

- Jo, men som træner er du jo halvt psykolog – og halvt psykopat, haha. Du skal jo kunne være lidt af det hele. Jeg skal jo håndtere mennesker på en ordentlig måde, og selvfølgelig kan vi også mærke, der er en øget interesse udefra i forhold til vores position i tabellen, men det tager vi nu helt stille og roligt.

