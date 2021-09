- Jeg har været AGF-fan, siden jeg tog herfra

Testet positiv på kærestens fødselsdag

I dag mærker Mustapha Bundu ikke noget til den omgang coronavirus, han blev ramt af sidste sommer.

Dagen, hvor han fik den kedelige besked, der endte med at koste ham resten af sæsonen for AGF, husker han dog tydeligt. Det var nemlig kæresten Annes fødselsdag.

- Jeg var chokeret, for jeg var en af dem, der var meget, meget forsigtige.

- Jeg kan stadig huske, hvordan jeg reagerede, da jeg fik beskeden om morgenen, for det var min kærestes fødselsdag, fortæller Bundu.

- Vi stod op om morgenen og sang for hende, og så kigger jeg på min telefon, hvor jeg har fået en besked fra doktoren om, at jeg er testet positiv og ikke kan komme til træning.

- Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så jeg ventede lidt med at fortælle det. Vi blev nødt til lige at gøre de gode ting først, inden jeg kunne komme med de dårlige nyheder, griner Bundu om fødselsdagen, der naturligvis kom til at foregå i isolation.

- Selv da vi vandt bronze og fik medaljer sad jeg hjemme på værelset og så det på TV. Det var lidt svært, men sådan var det. Jeg havde hellere været på stadion.

- Jeg var bare glad for, at byen og fansene kunne fejre det. Det var så stor en ting for byen og for klubben.