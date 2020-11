- Jeg kan sidde i København næste uge

Matchvinder Tom van Weert er glad for atter at spille i front og kalder situationen før Brøndby-kampen for 'ikke ideel'

AALBORG (Ekstra Bladet): Peter Feher foretog flere opsigtsvækkende ændringer i AaB's startopstilling i sin vikarpremiere som cheftræner i AaB.

Og ændringerne endte succesfuldt, da Tom van Weert i slutfasen scorede det mål mod Brøndby, som tippede kampen til AaB's fordel.

Den succesfulde platform brugte AaB-vikaren imidlertid ikke til at slå sig på brystet og række ud efter en permanent ansættelse som cheftræner. Peter Feher var nærmest demonstrativt ydmyg efter sejren.

- Det vigtigste er klubben og den vision, vi har. Nu er jeg cheftræner, sagde han og tilføjede:

- Det kan være, at jeg er assistenttræner igen om en uge, fordi der er kommet en ny cheftræner. Det kan være, at der kommer en helt ny mand med sit helt eget team, og så kan jeg sidde tilbage i København om en uge, smilede han ubekymret.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det sker dog næppe, at Peter Feher ryger ud, når AaB finder afløseren for Jacob Friis. Peter Feher er hentet til AaB fra trænerteamet i FC Nordsjælland, og bevægelsen i klubben er klart farvet af tankerne i Farum. Således er fodboldchef Søren Krogh også fundet i klubben.

Peter Feher valgte at bruge sin første kamp i spidsen til at træffe nogle skarpe valg. Eksempelvis gik han tilbage til at spille med en dedikeret angriber, og det blev belønnet, da indskiftede Tom van Weert scorede sejrsmålet.

- Peter Feher har sagt, at han gerne vil spille med en rigtig ni’er, og det er min bedste position. Jeg har vist gennem min karriere, at jeg kan score, når jeg spiller der, sagde matchvinderen efter kampen og kaldte situationen ’ikke ideel’ under Jacob Friis, hvor han konsekvent blev brugt på kanten.

- Jeg spiller bedst, når jeg ved, at jeg får tillid. Jeg kommer altid frem til chancer, men det er svært, når man ved, at man måske får en time til at gøre det ellers bliver man skiftet ud, sagde Tom van Weert.

