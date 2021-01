Jens Berthel Askou bliver ny træner i AC Horsens

AC Horsens har afløseren for fyrede Jonas Dal på plads. Østjyderne har lokket Jens Berthel Askou retur til Danmark efter et succesfuldt ophold i HB fra Tórshavn.

HB vandt for to måneder siden mesterskabet på Færøerne og dermed havde Jens Berthel Askou udsigt til at skulle spille kvalifikation til Champions League senere på året.

Den mulighed har den 38-årige dansker valgt at vende ryggen til for at prøve kræfter med Superligaen igen.

AC Horsens valgte for en måned siden at afslutte samarbejdet med Jonas Dal, der røg ud efter nederlaget i Parken til FC København. Siden har assistent Mads Lyng vikarieret uden resultaterne rettede sig.

Mads Lyng var dog aldrig en mulighed på længere sigt, da han ikke havde de fornødne trænerlicenser til at blive fast Superliga-træner.

Dermed vender Jens Berthel Askou tilbage til Superligaen halvandet år efter, at han på dramatisk vis blev fyret i Vendsyssel FF, netop som klubben stod foran et par vigtige playoff-kampe om overlevelse i Superligaen.

I AC Horsens bliver Askou genforenet med sportschef Niels Erik Søndergaard, som han kender fra deres fælles fortid i Esbjerg.

