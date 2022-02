Nicolai Jørgensen ville så gerne hjem til FCK, at han rev kontrakten over med Kasimpasa og takkede nej til endnu større tilbud

Nicolai Jørgensen ville bare hjem til FC København.

Derfor gik han selv til ledelsen i sin tyrkiske klub Kasimpasa og bad om at få revet kontrakten over frem for at blive lejet ud i en halvsæson.

- Jeg tror ikke, at folk skal være så nervøse for, om FC har gjort det rigtige, for det er mig, der har opgivet mest for at få det her til at ske. Jeg er 100 procent på, at det bliver monster fedt for begge parter, siger den 31-årige angriber.

Han sidder på en stol under den parasol, der denne dag agerer paraply for det omskiftelige vejr i Algarve i Portugal. Og det store smil sidder klistret på læberne fra Ballerup.

Den tidligere landsholdsangriber vil bare gerne spille fodbold for FC København efter nogle turbulente år - og den mulighed opgav han meget for at forfølge.

- Det endte med en halvårig kontrakt, fordi jeg tror, at FC havde deres betænkeligheder om, hvor mit niveau lå. Det forstår jeg 100 procent. Men jeg sagde også samtidig til dem, at hvis det ikke var noget, jeg 100 procent ville, så havde jeg ikke gjort det. Jeg havde to et halvt år tilbage i Tyrkiet, og jeg efterlod en kæmpe bunke penge dernede. Jeg smed alt, hvad jeg havde for at komme hjem, siger Jørgensen.

Jørgensen håber at få forlænget sin korte aftale med FCK. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hjem er han kommet, og humøret er vendt tilbage. Det bærer han med sig de fleste steder, men der har også været perioder i de seneste år, hvor alt det fodboldmæssige ikke har været lige sjovt for Nicolai Jørgensen.

- Det sidste år i Feyenoord var hårdt for humøret, for der havde jeg prøvet i en del tid at komme væk. Jeg vidste godt, at jeg havde brug for en ny udfordring. Specielt også efter det, der skete ved VM (hvor Jørgensen brændte straffe mod Kroatien, red.). Jeg havde brug for at få et kick med nye udfordringer. Det skete bare ikke, og jeg blev ved med at prøve. Jeg havde også nogle fantastiske tilbud.

Der lå mange tilbud på bordet, men hver eneste gang blev de fejet væk af den hollandske klub, som stadig drømte om at få de mere end 150 millioner kroner, som de takkede nej til fra Newcastle i 2018.

- Det var svært at komme ud af Feyenoord, for de havde fået et stort bud efter det første år fra Newcastle. Det hang de fast i, så selvom tilbuddene lå på 14-15-16 millioner euro (op til 120 mio. kr., red.), blev de ved med at sige: ‘Hvis nu…’. Der er ikke noget ‘hvis nu’, sagde jeg. I er nødt til også at hjælpe mig. Men det kunne vi ikke blive enige om.

Det blev ikke til Newcastle, men derimod Tyrkiet og Kasimpasa i sommeren 2021, da han fik sin kontrakt ophævet i Feyenoord.

Og et halvt år senere er turen så gået hjem til København med sin kone og søn efter samme manøvre i Tyrkiet.

- Jeg havde også muligheden for at tage et andet sted hen og tjene endnu mere, end jeg gjorde i Tyrkiet. Men jeg var indforstået med, at hvis jeg gjorde det, så var det slut. Så havde jeg haft en fed løn i to år, men det var ikke det, jeg ville. Jeg ville gerne hjem og være glad og nyde at spille fodbold.

Drømmen for den hjemvendte angriber er da også, at den halvårige kontrakt bliver forlænget.

- Jeg er kun 31, og hvis jeg kan gøre det godt i FC, som jeg tror, jeg kan, så har jeg stadig en treårig kontrakt, jeg kan skrive, hvis FC vil det. Eller også må jeg se til sommer, hvad der skal ske, siger Nicolai Jørgensen.

