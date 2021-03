Jon Dahls bagdør kan redde ham

Jonas Lössl har fortrængt Jesper Hansen som førstekeeper i FC Midtjylland.

Den konklusion ligger lige for, efter at Lössl atter var foretrukket mellem stængerne i pokalkampen mod OB.

Dermed bliver Jesper Hansen nødt til at overveje sin situation seriøst frem mod EM.

Hansen var fremragende i kampene mod Brøndby og Lyngby, men stadig var han vraget til weekenden mod AGF.

Og dermed fik Jesper Hansen ret i sin forudsigelse efter AGF-kampen om, at det lignede et reelt vagtskifte.

Men der åbner sig måske en kattelem for Jesper Hansen i nærheden af København.

På den anden side af Øresundsbroen har Jon Dahl Tomasson det seneste halvår været tvunget til at stille med unge Marko Johansson, da førstevalget Johan Dahlin har været skadet.

Det kan blive Jesper Hansens redning.

Jon Dahl Tomasson kender selvsagt alt til Jesper Hansen fra landsholdet, og da det svenske transfervindue først lukker om tre uger, står muligheden for et skifte åben for Jesper Hansen.

Priske bedyrer, at der er åben konkurrence om målmandsposten. Foto: Jens Dresling

FC Midtjylland-keeperen drømmer om at blive en del af EM-truppen, og han kommer kun med, hvis han spiller. FCM-træner Brian Priske konstaterer dog, at det ikke er udelukket, det kan ske i FC Midtjylland.

Jon Dahl Tomasson kan blive Jesper Hansens redningsmand. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

- Det er den bedste, der spiller, ud fra det jeg vurderer, vi har brug for i den enkelte kamp. Det er et hårdt valg, men det står fuldstændigt åbent fra kamp til kamp, bedyrer Brian Priske.

Jesper Hansens EM-muligheder hænger på, om han tør løbe an på det.

Lige nu ligner Jonas Lössl det klare førstevalg.

