Jonas Wind er fløjet: Detaljer fra Wolfsburg

FC København-angriberen er lige nu på vej til Tyskland for at færdiggøre sit skifte til Wolfsburg

Det er nu kun et spørgsmål om tid, før FC København er en profil fattigere.

Jonas Wind er så tæt på et skifte til Wolfsburg, som man kan være. Landsholdsangriberen satte sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger søndag morgen på et privatfly mod Tyskland sammen med blandt andre sin far Per Wind og et større hold.

Det fly skal til Tyskland, og dernede skal Jonas Wind havde de sidste detaljer og et lægetjek på plads, før han eventuelt kan sætte sin signatur på den udlandsaftale, som han har ønsket sig så længe.

Ekstra Bladet kunne lørdag fortælle, at Wolfsburg havde Jonas Wind i toppen af listen over ønskeangribere, og kort efter bekræftede FC København, at der var forhandlinger i gang med den tyske klub, der kæmper for overlevelse i Bundesligaen.

De forhandlinger er nu nået så langt, at Jonas Wind sammen med sin agent, broderen Morten Wind, og far Per Wind samt flere andre i disse timer er på vej mod det tyske.

Wind-flyet afgik ved 8.30-tiden fra Roskilde Lufthavn, og oppe i privatflyet kan den lille enklave glæde sig over, at det endelig lykkes at få det udlandsskifte på plads, som man har ventet på.

Der var i sommer bud fra Premier League og Brentford, men det afviste sportsdirektør Peter Christiansen blankt. Denne gang er Wolfsburg dog kommet tættere på FC Københavns pris.

Og hvis Jonas Wind består lægetjek og får de sidste detaljer på plads, kan han snart kalde sig Bundesliga-spiller.

LÆS OGSÅ: Rekorddyr FCK-drøm knust

--------- SPLIT ELEMENT ---------