Jores Okore slipper for karantæne

AaB-spilleren Jores Okore slipper karantæne i de kommende kampe trods udvisningen mod AGF i søndagens superligakamp.

Det meddeler Fodboldens Disciplinærinstans i en pressemeddelelse.

Instansen har valgt at nedsætte hans antal af strafpoint fra 34 til 4 point, efter AaB har protesteret efter kampen.

- Fodboldens Disciplinærinstans har nu behandlet AaB’s indsigelse, og på baggrund af dommer Mads-Kristoffer Kristoffersens vurdering af situationen, har disciplinærinstansen besluttet, at karantænepointene for udvisningen nedsættes fra 34 til 4 point.

- Det betyder, at forsvarsspilleren ikke har karantæne i AaB’s kommende kampe mod Vendsyssel FF og FC Nordsjælland, idet han i forvejen kun havde optjent 6 karantænepoint, lyder det.

AGF fik straffespark, og Okore blev tildelt et direkte rødt kort i det 32. minut, da kampens dommer, Mads-Kristoffer Kristoffersen, vurderede, at han fratog AGF-spilleren Ryan Mmaee en oplagt scoringsmulighed.

Efter at have genset situationen har Kristoffersen erkendt at have fejlbedømt situationen, da han efterfølgende mener, at der ikke var tale om en oplagt scoringsmulighed.

Tobias Sana misbrugte i øvrigt straffesparket ved stillingen 0-0. Kampen sluttede 2-2.

Se også: AaB vil appellere Okores udvisning i 2-2-kamp mod AGF

Se også: Rødt raseri i Superliga-drama: Nu skrider klubben til handling