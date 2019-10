Jubel i Herning: Pengene vælter ind

FC Midtjylland har de seneste to år lavet et samlet overskud på mere end 130 millioner kroner.

Superligaens øjeblikkelige førerhold præsenterer fredag et overskud på 66,4 millioner kroner før skat for sidste sæson. Her sluttede FCM på andenpladsen efter FC København.

- Vi er stolte af at vise, at sidste års rekordregnskab ikke bare var en enlig svale, siger formand Rasmus Ankersen i en pressemeddelelse.

- Det vidner om, at vi har bygget en forretning, der ikke beror på tilfældigheder, og at den strategi vi har fulgt de seneste fem år ikke bare virker sportsligt, men også økonomisk, forklarer han.

Omsætningen har for første gang i klubbens historie rundet en kvart milliard og landede på 269,9 millioner kroner.

Ud over spillersalg så har et løft i sponsor- og kommercielle indtægter med til at øge omsætningen.

I forrige sæson leverede klubben sit hidtil bedste regnskab med et plus på 66,7 millioner kroner.

FCM oplyser, at egenkapitalen er på 149,5 millioner kroner.

Selv om økonomien i øjeblikket hænger godt sammen i den midtjyske klub, så har det ikke altid været sådan.

Ifølge Børsen så har FCM et samlet underskud på mere end 100 millioner kroner set over de seneste ti regnskabsår.

