Jubler over million-sejr!

Peter Therkildsen var igen manden, der sørgede for et gyldent sejrsmål for Horsens

HORSENS (Ekstra Bladet): Horsens var godt på vej til at dumme sig, men fik til sidst styr på tingene.

Og derfor kan klubben nu se frem til at få en million uventede kroner til den betrængte klubkasse, ligesom holdet sikrer sig en friplads i første runde af jagten på en europæisk plads.

Men de godt 1000 tilskuere måtte gennem nogle slemme prøvelser, inden de kunne juble – en jubel, der blev udløst da indskiftede Peter Therkildsen fire minutter før tid bankede bolden i nettet til det sejrsgivende 3-2-mål.

Det var overraskende, at Horsens skulle få så store problemer, fordi Hobro stillede med noget, der mindede om et B-hold i forhold til normal startopstilling. Flere nøglespillere – bl.a. målmand Jesper Rask, kunsterne Babayan og Sabbi samt slideren Christian Cappis - blev af den ene eller anden grund sparet til de to kommende overlevelseskampe mod Lyngby,

Som sagt blev Peter Therkildsen matchvinder – og dermed gentog han sit kunststykke fra den Brøndby-kamp tidligere i dette forår, der sendte Horsens op på den gyldne 8. plads, der stort fjernede nedrykningsspøgelset.

Hjemmeholdet lagde også op til, at Hobro-kampen skulle blive en formsag med en drømmestart.

Allerede efter godt otte minutter kom de gule foran – og det udløste også et stykke Superliga-historie.

Målscorer var nemlig stortalentet 16-årige Jeppe Kjær, og han blev dermed den yngste spiller nogensinde, der har scoret i den bedste række. Flot, flot af knægten, der også imponerede andre ting i 1. halvleg – og han blev fortjent klappet taktfast fra banen, da han blev udskiftet efter en time.

Hans hurtige scoring dog også sløvsind bagude i Horsens-forsvaret, der allerede på efterfølgende angreb tillod gæsterne udligne. Faktisk gik der kun 13 sekunder fra himmerlændingene gav bolden op efter Kjær-scoringen, inden den blev ekspederet ind bag Matej Delac i hjemmeholdets mål. Skarpretter var Imed Louati.

Og allerede et par minutter efter blev de godt 1000 tilskuere sendt helt ned i kulkælderen, da det Horsens-forsvar, der ellers har været uhyre stabilt her i foråret, igen tog en blunder, så Mathies Skjellerup kunne dirigere et hjørnespark i nettet med hovedet.

Men bøtten blev altså vendt i 2.halvleg.

Et voldsomt pres gav først udligning ved arbejdsomme Aye Okosun. Efterfølgende blev flere store chancer misbrugt, men Therkildsen fandt altså million-vejen med det gyldne mål til sidst.

