Jubler over Superliga-stjerne: Nyd ham - han er snart væk igen

Stig Tøfting hylder Viktor Fischer som ligaens bedste spiller – han tvivler på Allan Kuhn er langtidsholdbar i Hobro og så mener han, at Zorniger skal se at få styr på defensiven

Det handler om at nyde Viktor Fischer så længe, Superligaen får lov at låne ham. For det varer ikke så land tid, før han er væk igen,

En klar opfordring fra Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, der er overbevist om, at FCK-profilen spiller på lånt tid i klubben.

- Viktor Fischer er ganske enkelt for god til Superligaen. Han er ligaens bedste spiller og en nydelse at følge. Han kan være væk allerede til vinterpausen, siger Stig Tøfting og støtter sig op af Fischers imponerende statistik, siden han vendte hjem til Superligaen.

- Viktor Fischer har været involveret i 29 mål (13 scoringer og 16 assist) i 28 kampe i Superligaen. Det er en imponerende statistik og fortæller alt om, hvor dygtig og betydningsfuld en spiller han er, påpeger Stig Tøfting, der allerede har skældt ud på sine gamle venner fra Hamburger SV over passiviteten, da Fischer skulle væk fra Mainz.

- Da jeg var dernede for nylig spurgte jeg dem, hvorfor de ikke havde hentet Fischer i Mainz. Her har de sovet i timen, lyder det med et skævt smil fra plæneklipperen.

Viktor Fischer har været involveret i 29 mål i 28 kampe, han har spillet i landets bedste fodboldrække. Ganske imponerende. Foto: Lars Poulsen.

Svære at slå

For David Nielsen var sejren over Brøndby en stor skalp og et bevis på, at AGF trives godt, når de møder et mandskab, der vil frem på banen.

- Den sejr over Brøndby betyder utrolig meget for fodboldfolket i Århus. Kampen mod Brøndby viste i hvert fald, at David Nielsens mandskab er blevet svære at slå, fordi den defensive struktur er så stram, påpeger Stig Tøfting.

Til gengæld er han rystet over Brøndbys bundniveau.

- Brøndby står med én sejr de seneste syv kampe. I de kampe er der scoret 20 mål mod dem. Jeg vil fastholde min tidligere kritik om, at det sejler i Brøndby lige nu.

- Zorniger er nødt til at se på den defensive struktur. Og så er det vel også værd at stille spørgsmålstegn ved Marvin Schwäbes kvaliteter. Skal han fortsætter med at spille? Konstaterer Stig Tøfting.

Alexander Zorniger skal se at få styr på defensiven. Det sejler, mener Stig Tøfting efter der er scoret 20 mål mod Brøndby de seneste syv kampe. Foto: Lars Poulsen.

Ligner ikke redningsmanden

I den tunge ende af tabellen har Hobro fået en frygtelig start på sæsonen. Der er scoret næsten 2,5 mål i snit mod dem i sæsonens ti første kampe.

Stig Tøfting har svært ved at se, hvordan Allan Kuhn er manden som kan vende den negative spiral.

- Kuhn sidder ikke bare yderligt. Han må være tæt på at få dødsstødet, påpeger han og slår fast:

- Hobro har ikke sejlet så meget defensivt som nu. Jeg har svært ved at se, hvad der indikerer, at Allan Kuhn er manden, som kan vende skuden, fastslår han.

