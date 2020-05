Julefrokost på stadion? Her er den vilde plan for Superligaen

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

En julefrokost på stadion fyldt med fadøl og stadionplatter lyder i mange danske fodboldfans' ører som en meget god cocktail.

Men ikke desto mindre kan dette rent faktisk blive et scenarie fremover. Tidligere torsdag skrev bold.dk, at Divisionsforeningen i øjeblikket lurer med tanken om 'julebold' i 3F Superliga.

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med turneringschefen, der er yderst positiv over for det vilde tiltag.

- Vi har en gang drøftet planerne for næste sæson med klubberne, og der var det, at vi opfordrede klubberne til, at vi kommer i gang, så tidligt vi kan, i august. I den forbindelse har vi så lagt op til at spille langt inde i december, og vi skal nok overveje at spille indover juleperioden, for vi har jo før spillet indtil 19. december eller noget i den stil, så det er nærliggende at tænke det ind, når vi skal cutte i vinterperioden, som vi nok skal. Det er nogle gode dage henover julen også, siger Peter Ebbesen.

Superliga på 'Boxing Day'

Selvom der endnu ikke er nogen fastlagt datoer for den kommende sæson, er det ikke usandsynligt, at der i Danmark kan blive spillet fodbold på den legendariske 'Boxing Day,' som ligger fast 26. december i kalenderåret.

Er datoer som 26. december, hvor der er 'Boxing Day', i spil?

- Det er jo sådan noget, vi taler om, altså at spille henover jul. Det er som sagt noget, vi kraftigt vil overveje. Vi ved ikke, om det bliver nødvendigt, men det kan være, at vi ender med at gøre det alligevel faktisk, for der er nok nogle, der vil sige, at det vil være bedre at spille henover julen i stedet for at starte en uge senere i januar eller februar. Vi snakker om en ultrakort vinterpause i dansk fodbold.

- Jeg tror, at det i mange scenarier vil være mere optimalt at få tilskuere på lægterne i en juleperiode, end det eksempelvis vil være 20. januar. Også selvom jeg godt ved, at man holder juleferie og alt det der. Vejrmæssigt vil der nok også være større belæg for, at vejret er lidt bedre end i slutningen af januar, uddyber han.

Dato for pokalfinalen på plads

Et indtil nu uopklaret spørgsmål har været, hvornår pokalfinalen skulle afvikles. En dato var ellers meldt ud, men så kom coronavirussen og satte en stopper for alt fodbold.

Nu er datoen for pokalfinalen dog på plads. Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at den prestigefyldte finale vil blive spillet onsdag 1. juli

Inden da skal de fire tilbageværende hold i Sydbank Pokalen dyste om en plads i den fornemme finale.

I øjeblikket er der blot fire hold tilbage i pokalturneringen. Alle holdene er en del af Superligaen. I den ene semifinale tørner AaB og AGF sammen i lidt af en gammel, jysk klassiker, mens AC Horsens og SønderjyskE står over for hinanden i den anden semifinale.

Årets finale bliver i pokalturneringen bliver afholdt på Blue Water Arena i Esbjerg.

Se også: Her er datoen for pokalfinalen

SLUT: Vild melding - julebold i Superligaen?

Superliga-genstart: Her er programmet