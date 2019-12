Julemirakel: Bundprop tog første hjemmesejr

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Der er stadig brug for et mirakel eller to, men Silkeborg-fansene fik søndag et spinkelt håb om Superliga-overlevelse i en tidlig julegave.

Ligaens bundprop tog nemlig sæsonens første hjemmesejr, da Randers FC blev besejret 2-1. Dermed er der stadig et begrundet håb om at hente Esbjerg på 13. pladsen.

Randers FC smed derimod dyrebare point i kampen om top-seks.

Hjemmeholdet fik, som set mange gange tidligere i sæsonen, en fin indledning på opgøret, og efter blot 13 minutter bragte Nicolai Vallys bundproppen i front efter et godt, gennemspillet angreb.

Et indlæg fra Frederik Møller så ud til at skulle cleares af Simon Piesinger, men den lange østriger snublede i bolden eller plasticen i det lille felt, og så kunne Vallys knastørt sparke bolden forbi Patrik Carlgren.

Måljublen blev yderligere forstærket i minut 14, da Jysk Park tog afsked med en sand Silkeborg-legende i Dennis Flinta. 385 kampe over en periode på 15 år i Søhøjlandet. De tal fortjener en stor hyldest. Og det fik Flinta.

Silkeborg kom tidligt foran på en scoring af Vallys. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men lykken varer sjældent længe for Silkeborg IF dette efterår. Syv minutter senere stod der også 1-1 på måltavlen.

Det var et sandt kongehug fra indskiftede Vito Mistrati, der skabte udligningen. Den formstærke Mistrati afløste en hovedskadet Frederik Lauenborg efter ti minutter, og igen leverede den tidligere Hobro-profil en indsats, der gør, at han må banke på startopstillingen.

Ikke mindst med scoringen, som blev sendt knaldhårdt, fladt og velplaceret ind via stolpen fra 25 meters afstand.

Herefter pressede gæsterne gevaldigt på. Først headede Marvin Egho få centimeter forbi på et hjørnespark, og siden kom Kamara cirka samme længde for sent til at glide et indlæg i nettet.

Kampen eksploderede fuldstændig fra anden halvlegs begyndelse, der blev sparket i gang med et signaturtræk fra Jeppe Okkels. Den gennembrudsstærke Silkeborg-kant trak hurtigt og snævert ind i banen og sendte bolden over i det lange hjørne fra feltets kant.

Få sekunder efter trak Rafael Romo en af sine mange reflekser op, da Marvin Egho igen brugte hovedet i det lille felt.

Efter en lille time skulle Okkels have lukket julefesten, hvis man da overhovedet kan det med Silkeborgs defensiv in mente, da han efter et hurtigt frispark pludselig var helt alene med Carlgren i en spids vinkel. Okkels overplacerede sin afslutning.

Gæsterne gjorde, hvad de kunne for at sende Silkeborgs defensive bambier på glatis, men Kent Nielsens mandskab undlod for en gang skyld at forære chancer væk i hobetal.

Tættest på kom Saba Lobzhanidze med godt ti minutter igen, da georgieren sendte et afrettet skud på stolpen.

