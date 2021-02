Agentbranchen skal reguleres via EU-lovgivning. For lige nu kan den godt minde om det sorte marked, hvor jungleloven hersker.

Sådan er opfattelsen hos den fremtrædende sportsjurist Jens Bertel Rasmussen.

De seneste dage har Ekstra Bladet fortalt, hvordan den uautoriserede agent Nudi Ghelam har ført forhandlinger om en ung spillers fremtid uden at være registreret agent hos DBU.

Nudi Ghelam forhandlede både med Lyngby og FCK på Jonathan Ægidius' vegne, men da målmanden skrev kontrakt, var det svenske Hasan Cetinkaya, der ordnede papirerne.

- Hele agent-området er meget ureguleret, og det er svært at komme folk til livs, når der bliver snydt.

- Jeg ved, at DBU har et cirkulære på området, men for at få ensartede regler burde der laves EU-lovgivning. Det ville løse mange udfordringer for agentbranchen, siger Jens Bertel Rasmussen.

Nudi Ghelam var med, da Martin Braithwaite skrev kontrakt med Barcelona. Ghelam, der er uautoriseret agent, arbejder sammen med Hasan Cetinkaya. Privatfoto.

Jes Christian Fisker, der er advokat med speciale i fodboldens juridiske og kommercielle forhold og ekstern lektor i sportsret ved Københavns Universitet, mener, der ligger en stor opgave for DBU til at gøre markedet mere gennemskueligt.

- Vi kan nok aldrig komme de uautoriserede agenter helt til livs, men dansk fodbold kunne samlet komme langt med meget mere oplysning til især spillere om de gældende agentregler.

- For eksempel ved at oplyse spillere om, at de kun må benytte registrerede fodboldagenter, og kun certificerede fodboldagenter, hvis spilleren er under 18 år.

- Der kunne gøres væsentligt mere for at håndhæve reglerne ved at efterforske mulige overtrædelser og sikre beviser med henblik på disciplinærsager, hvilket er en udvikling, vi ser internationalt, og som også har en præventiv effekt, siger Jes Christian Fisker, der har en fortid som jurist i DBU.

DBU, Divisions- og Spillerforeningen bør tage et langt større ansvar, når det handler om rådgivning af de unge talenter, mener juristen Jes Christian Fisker.

Tag et større ansvar

Jes Christian Fisker peger på, at DBU, Divisionsforeningen og Spillerforeningen bør påtage sig et langt større ansvar.

- Det skal de gøre for at beskytte talenterne og sikre klubber og spillere bedre rådgivning og mere viden på agentområdet.

- Det kunne ske ved et fokus på en større opbakning til den eksisterende certificeringsordning, hvor der i dag kun er 36 agenter.

- Man kan også gøre mere ud af det eksisterende krav om, at alle agenter skal have et 'godt omdømme' ved egentlige baggrundstjek af agenter inden registrering, hvilket også ses internationalt, påpeger Jes Christian Fisker.

Det glæder ham, at FIFA kan se, at de gældende regler, hvor alle kan blive agent, ikke er en optimal løsning.

- Som direkte konsekvens har vi set en voldsom vækst i antallet af registrerede agenter, hvor der alene i Danmark nu er fire gange så mange agenter som i 2015

- Vi ser desværre også visse agenter, der enten ikke har den ønskede faglighed eller bevidst vælger ikke at efterleve reglerne, og dermed også medvirker til en negativ opfattelse af branchen, siger Jes Christian Fisker.