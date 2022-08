Justitsminister barsler med lovforslag efter fodboldballade

Den seneste tids sager om vold, ballade og uro i forbindelse med flere fodboldkampe i hovedstadsområdet får nu justitsminister, Mattias Tesfaye (S), til at reagere.

Han indkalder således i første omgang fodboldens aktører - klubberne, Divisionsforeningen, DBU og fanklubberne - til et møde, hvor formålet er at udveksle idéer.

- Hvis der viser sig at være nogenlunde bred opbakning om, hvad der skal til for at få sikret festen for de mange, så er vi villige til at præsentere lovforslag, hvis det er det, der skal til for at øge politiets beføjelser og måske også skærpe straffene for dem, der i forbindelse med en fodboldkamp, begår kriminalitet, siger Mattias Tesfaye til TV 2 Lorry.

Efter weekend derby mellem FCK og Brøndby blev en fan truet til at aflevere sin trøje, ligesom det i forbindelse med kampen også kom til sammenstød mellem politi og fans.

Onsdag præsenterede Venstre et forslag til en såkaldt hooligan-pakke med flere forslag til, hvordan man kan komme problemerne til livs.

Det drejer sig blandt andet om højere straffe ved at ”bringe bandepakken i spil”. Venstre ønsker også at give politiet ”bedre mulighed for at udlevere oplysninger om voldsmænd” til klubberne. I dag er det sådan, at klubberne ikke kan uddele karantæne, hvis de ikke selv kan identificere gerningsmanden på stadion.

Endelig foreslår Venstre også, at det såkaldte hooliganregister skal kunne give karantæne på op til 10 år. I dag løber karantænen fra to år og i særlig grove tilfælde op til fire år.

Mattias Tesfaye, hvad siger du til Venstres forslag?

- Jeg synes, det er rigtigt positivt, at der fra flere politiske partier er en opmærksom omkring det her, og at der kommer forslag, siger ministeren.

- Vi bliver nødt til at være ret kontante over for de mennesker (der er voldelig og laver ballade, red.), og så skal vi sige: “Hvis ikke I er her for at se fodbold, så må I smutte et andet sted hen.”

Hvorfor skal du som politiker blande dig i noget, som klubber selv burde kunne løse?

- Dansk fodboldkultur er en vigtig del af det danske samfund. Det er nogle af de største kulturelle begivenheder, vi har i Danmark. Jeg er selv på stadion med min søn, og det skal være sådan, at man som borger i Danmark kan tage på stadion fuldstændig trygt. Der skal ikke være smuglet våben ind på stadion, der skal ikke være sæder, der bliver ødelagt eller politifolk, der bliver overfaldet. Det hører slet ikke til i forbindelse med en fodboldkamp, siger Mattias Tesfaye.

Københavns Politi har oprettet syv sager om vold mod tjenestemænd efter kampen mellem FC København og Brøndby IF.

Samtidig er en 25-årig mand blevet varetægtsfængslet 20 dage, efter han ulovligt tiltvang sig to fodboldtrøjer og en halstørklæde efter kampen mellem FC København og Brøndby IF i søndags.

