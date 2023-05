Justitsministeren raser: - Coke-sniffende idioter

Søndag var der for første gang siden 7. august udebanefans til stede i et derby mellem Brøndby og FC København i Superligaen.

Og det kunne ses på politiopbuddet og urolighederne, der i timerne og dagene forinden udspillede sig mellem de to klubbers fanfraktioner.

Men nu er det nok, mener justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S).

- Vores tålmodighed, samfundets tålmodighed og alle andre fodboldfans' tålmodighed er opbrugt, siger Peter Hummelgaard til TV 2.

- Vi kan jo se alene bare ved politiopbuddet i dag, hvor mange ressourcer der skal bruges på at holde nogle hundrede coke-sniffende idioter fra hinanden.

Der var i den grad gang i den på Brøndby Stadion søndag eftermiddag. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ny lov

Ifølge ministeren er der derfor et nyt lovforslag på vej, der har til formål at skærpe straffene samt at give politiet flere værktøjer til at finde og straffe voldsparate hooligans i samarbejde med klubberne.

Blandt andet skal lovforslaget gøre det muligt for politiet at give personer karantæne fra stadion på baggrund af handlinger foretaget uden for stadionets område.

Politiet skal ligeledes have bedre muligheder for at dele personfølsomme oplysninger med klubberne.

Justitsministeren oplyser desuden, at han er villig til at gå endnu længere, hvis den kommende lov ikke har den ønskede effekt.

Ifølge ministeren skal lovforslaget gennemføres 1. juni.