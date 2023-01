Juvelen skal sælges: AaB vil have 22 millioner

Theo Sander skal sælges i det her vindue, og AaB vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger have omtrent 22 millioner kroner for ham

Hans Superliga-cv tæller kun syv kampe, men Thomas Bælum og co. ved godt, at de har en guldfugl i deres 18-årige juvel Theo Sander.

Og det har de tænkt sig at udnytte.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder AaB nemlig hårdt på et januar-salg af deres unge målmand, og Theo Sander er også selv klar på at rykke videre.

I den ideelle verden vil nordjyderne - som Ekstra Bladet forstår det - have tre millioner euro for ham, hvilket svarer til lidt over 22 millioner kroner.

Et salg af Theo Sander kan give AaB et tiltrængt luft i budgettet, efter at Thomas Bælum er gået shop-amok tidligt i transfervinduet, og derfor er det heller ikke utænkeligt, at den 44-årige sportschef vil gå lidt på kompromis og takke ja til et bud, der ligger under de 22 millioner.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Ernst van Norde

Læs også: AaB jagter nøglespiller: Vil hente til toppen af hierarkiet

Annonce:

Siden skaden til Josip Posavec har AaB været tyndt besat på målmandsposten.

Nordjyderne reagerede i december ved at hente den tyske U21-landsholdsmålmand Nico Mantl ind på en lejeaftale for resten af sæsonen, og udsigten til den skærpede konkurrence i buret, har givet Theo Sander mere blod på tanden i jagten på et skifte.

Afgørende dage

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de kommende 10 dage yderst afgørende for Theo Sander. Sammen med familien skal danskeren finde frem til, hvor fremtiden skal være, mens AaB venter på, at det rette bud lander.

I indeværende vindue er der ikke landet konkrete bud på Thomas Bælums bord, men som Ekstra Bladet forstår det, var AaB for seks måneder siden i dialog med Club Brügge om et salg af Sander, men belgierne endte med at vælge en lidt ældre keeper.

Thomas Bælum bekræfter da også over for Ekstra Bladet, at Theo Sander er eftertragtet i flere klubber, men han har ikke yderligere kommentarer.

Annonce:

- Jeg ved, at han er på blokken mange prominente steder. Han er stadig ung, han skal stadig udvikle sig, men han er ekstraordinær taget hans alder i betragtning, siger sportsdirektøren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Theo Sander fik debut i Superligaen 28. august mod Randers, og han betalte dyre lærepenge, fordi en stor fejl endte med at koste nordjyderne point.

Siden har han leveret ganske fint trods sin unge alder, og præstationerne har ifølge Nordjyske fået Manchester City til at sende en scout til Gistrup, da AaB mødte FC Fredericia 13. januar.

- Det er svært for mig at tage stilling til et eventuelt skifte, når der ikke er noget tilbud. Jeg er glad for at være i AaB, og jeg har tænkt mig at kæmpe om pladsen i målet, sagde han til Nordjyske efter den kamp.

Theo Sander har foruden den spæde Superliga-erfaring en hel del U-landskampe for Danmark på cv'et.