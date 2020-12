Kaba sender slidte ulve til tops

VAR-drama for alle pengene, da OB og FC Midtjylland stod for underholdningen i Odense

FC Midtjylland sendte sig til tops i Superligaen med udligningen til 1-1 efter en intens og livlig kamp i Odense, hvor det dog var værterne, der så mest brugte ud i kampens sidste tredjedel. Det brændte alvorligt på flere gange mod kampens slutning.

FC Midtjylland satte de stribede under voldsomt pres i en kamp, som OB førte i over en time på Moses Opondos tidlige træffer. Sory Kaba var flere gange tæt på, men ramte dog plet i det 67. minut og udlignede til 1-1.

Sory Kaba var manden, der skaffede FC Midtjylland point mod OB. Foto: Lars Poulsen

Masser af chancer, flot spil og godt med tju bang i Odense på en relativt mild mandag aften, og så er det alligevel nok engang VAR, der står for det største drama.

Oliver Lund og Erik Sviatchenko strakte begge ben for at nå en bold i mellemhøjde kort før pausen, og dommer Sandi Putros var ikke i tvivl – selv han burde have været det. Dommeren så situationen derhen, at OB’eren ramte ulvens højre bagpote og pegede prompte på pletten.

Så kom der liv i de få på lægterne. En relativt enorm pibekoncert leveret af få mennesker kunne ikke se andet på storskærmene, end at begge strakte vriste, og at der ikke var kontakt.

Alexander Scholtz stod længe klar til at sparke. Så kom opkaldet fra VAR-vognen, og tavlerne meldte om ’check af mulig forseelse i opspillet’. Muligvis en forkert besked – men retfærdigheden skete fyldest, og Sandi Putros løb ned og vekslede et straffespark til hjørne.

Emmanuel Sabbi og Moses Opondo jubler efter 1-0. Foto: Lars Poulsen

Så gik holdene til pause efter en underholdende omgang, hvor OB førte efter Emmanuel Sabbis flotte aktion i det 14. minut. Amerikaneren rundede Paulinho og fik sendt en flad aflevering på tværs og bagud til en totalt udækket Moses Opondo. Han tæmmede kuglen og sparkede flot OB i front fladt ved den fjerne stang.

Så overtog midtjyderne i nogen grad taktstokken, mens OB blev mast bagud. Mikael Anderson og Sory Kaba missede begge et fantastisk indlæg fra Dion Cools, og resten tog Oliver Christensen sig af.

Hans højre hånd reddede tre gange OB fra at indkassere mål. Han fik labben på Sory Kabas flotte hovedstød, senere parerede han igen angriberen, der fornemt brysttæmmede og tævede bolden mod det korte hjørne, og kort inde i anden halvleg fik Gribben fra Kerteminde lige akkurat sneget Alexander Scholtz’ skud uden om stangen.

OB havde også chancer. Issam Jebali formøblede en pæn af slagsen i starten af anden halvleg, og Emmanuel Sabbi drev fortsat gæk på den fynske højrekant.

Det var pænt livligt i Odense her kort efter tredje søndag i advent, hvor FCM langt fra virkede prangende efter Liverpool-udfordringen for nylig.

Sory Kaba sørgede dog med et flot hovedstød for udligningen i det 67. minut, da han sneg sig ind mellem OB’s to centrale forsvarere på Paulinhos fremragende indlæg.

Da var Oliver Christensen chanceløs.

