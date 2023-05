Kæk melding efter guldbrag

FC Nordsjælland tog mandag en særdeles vigtig sejr, hvor de slog FC København i Superliga-topbraget med 3-2. Dermed er Farum-klubben nu på førstepladsen med ét point ned til FCK'erne.

For FCN-profilen Mads Bidstrup er det tydeligt, hvem der kommer til at vinde guldet i denne sæson. Det fortæller han om kort efter slutfløjt i et interview med TV3+.

- Det er klart, at man kigger på tabellen selvfølgelig, og at ligge nummer et er der, hvor vi helst vil ligge. Nu kan vi afgøre det hele selv med fire kampe tilbage. Det skal vi bare få gjort, så ser jeg frem til, siger han og fortsætter om, hvem der kommer til at vinde mesterskabet:

- Det gør FC Nordsjælland selvfølgelig, fordi vi er klart det bedste hold. Når vi rammer vores gode perioder, så synes jeg ikke, at der er nogen, der kan følge med. Det viser vi igen i dag. Det er min mening, lyder det fra Bidstrup.

FC Nordsjælland-midtbanespilleren måtte dog også se, at FCK fik reduceret to gange undervejs i kampen til 1-2 og 2-3. Her var særligt den sidste i overtiden noget, der gav bange anelser for Bidstrup.

- Det (reduceringerne red.) var fandme ubehageligt, synes jeg. Specielt den sidste her, hvor de får et straffespark. Der tænker jeg: "hold nu kæft". Nu skal vi lige holde stand, men vi viser bare, at vi står sammen og får kriget en sejr hjem. Fantastisk følelse, slår han fast.

Højdepunkterne fra kampen kan ses i toppen af artiklen.

