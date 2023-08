Kæmpe ændring for Superligaen

Fredag er sidste budrunde for rettighederne til Superligaen, som Divisionsforeningen i fremtiden selv kommer til at producere - derved fjerner man den redaktionelle frihed for de nye rettighedshavere

Det blev lanceret som en bombe under Superligaen, da Ekstra Bladet 20. april skrev, at Divisionsforeningen gik med planer om selv at stå for tv-produktionen af alle kampene.

Nu tyder alt på, at de planer bliver ført ud i livet med den nye tv-aftale, der er undervejs inden for ganske kort tid.

For Divisionsforeningen har – som Finans skrev onsdag - oprettet et selskab, SSA 2023, som har til hensigt at være et produktionsselskab.

En klub og et fællesskab splittet i atomer. Ja, det her vil for altid være dit eftermæle i Brøndby IF. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det fremgår af CVR-registret, hvor man kan se, at formålet er at producere, kommercialisere, distribuere og sælge sportsunderholdning samt sportsdata og medielicenser.

Det betyder, at de nye rettighedshavere til Superligaen fra sommeren 2024 ikke kommer til at stå for tv-produktionen.

De kommer ikke til at bestemme, hvilke billeder der sendes til seerne. Det betyder, at man fuldstændig fjerner den redaktionelle frihed fra rettighedshaverne, så Divisionsforeningen kan styre og redigere, hvilke budskaber seerne får hjem i stuen.

Det kunne være, at man ikke vil filme kontroversielle budskaber så som kritiske Brøndby-fans med bannere mod klubejer Jan Bech Andersen. Det kunne også være baneløbere.

Det nye selskab har fået 10 mio. kr. i kapital og får Anders Antonsen, der er direktør for DMC Production sammen med Esben Halding fra Divisionsforeningen i ledelsen.

Den nye bestyrelse kommer blandt andre til at bestå af formand Thomas Christensen, direktør Claus Thomsen, Brøndby-direktør Ole Palmå med Paul Henriksen fra Norge som formand.

Premier League har også deres eget produktionsselskab, som står for alle kampene. Når det gælder Champions League, er der heller ingen redaktionel frihed for rettighedshaverne til at vise, hvad de vil. Her skal man følge en manual, hvor der er strenge krav til, hvad der må vises.

Der er af og til pyro på Sektion 12. Det bliver interessant, om tv-seerne får det hjem i stuerne, hvis Divisionsforeningen overtager tv-produktionen. Foto: Christian Falck Wolff

Som Ekstra Bladet forstår det, er det fredag, hvor sidste budrunde skal afvikles i forhold til, hvem der skal have Superliga-rettighederne fra næste sommer.

Viaplay, TV 2 og streamingtjenesten DAZN er dem, der kæmper om rettighederne fra 2024 og med stor sandsynlighed seks år frem.

Den ubekendte her på målstregen er, hvilket bud DAZN vælger at smide i hatten.

Som Ekstra Bladet forstår det, har streamingtjenesten DAZN hidtil afgivet et bud, hvor de vil betale i forhold til, hvor mange der køber de enkelte kampe hos dem.

Altså en model, hvor klubberne slet ikke er sikre på et økonomisk beløb upfront. De får kun penge, hvis seerne køber kampene. I dag er der kæmpe forskel på, hvor mange seere de forskellige kampvalg trækker.

Vil vi se den slags tv-billeder i fremtiden? Det er et godt spørgsmål, når Divisionsforeningen selv kommer til at stå for produktionen af kampene i Superligaen fra sommeren 2024. Foto: Ernst van Norde

Nu er spørgsmålet om DAZN sadler om, inden sidste budrunde på fredag.

Udspillet fra Viaplay og TV 2 har været et sikkerhedsnet med et fast beløb, som parterne betaler for rettighederne. I øvrigt i en alliance, hvor de deler det mellem sig.

Hvis Viaplay og TV 2 sikrer sig rettighederne bliver det i en seksårig aftale. Sælger Divisionsforeningen kun til DAZN må de kun lave en fireårig aftale.

Efter sidste budrunde ventes Divisionsforeningen, måske allerede i næste uge, at offentliggøre den nye tv-aftale for den kommende periode.