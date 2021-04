Kæmpe AGF-nedtur

Hvad er forskellen på Brøndby og AGF i denne sæson?

Brøndby slår FC Nordsjælland, AGF taber til dem…

Søndag tabte århusianerne til FC Nordsjælland for tredje gang i denne sæson, og holdet fra Farum er ved at udvikle sig til en angstmodstander for AGF.

Havde AGF ligesom Brøndby slået nordsjællænderne, havde de ført Superligaen. Nu er de syv point efter klubben fra Vestegnen og kan være helt ude af guldkampen om blot en uge.

AGF tabte efter en blodfattig indsats 2-0 i Farum og er tvunget til at slå FC Midtjylland i næste runde, hvis de skal holde fast i drømmen om mere end bronze.

Sebastian Hausner kostede et mål, da de to hold mødtes på kunstgræsset i november, og minsandten om ikke U21-landsholdsspilleren gentog 'kunststykket' i 18. minut.

I midtercirklen kiksede han en tæmning, og så gik det ellers stærkt.

FC Nordsjælland kunne glæde sig over, at Kamaldeen igen kom på måltavlen efter en længere scoringspause. Foto: Lars Poulsen

Unge Andreas Schjelderup sendte Kamaldeen Sulemana af sted, og så var det ghanesiske lyntog kørt med AGF'erne halsende efter sig.

De havde ikke en chance for at indhente ham, og som det mest naturlige i verden rundede Kamaldeen en prisgivet Kamil Grabara og trillede bolden i det tomme mål.

AGF havde indtil da ikke haft meget at byde på. De øste mange bolde ind i feltet efter Patrick Mortensen, men rigtig farligt blev det sjældent.

Største aarhusianske chance før pausen faldt efter en nordsjællandsk misforståelse mellem anfører Magnus Kofod Andersen og Peter Vindahl i målet.

Vindahl var ikke med på Kofods aflevering, som Patrick Mortensen i stedet snuppede.

Superliga-topscoreren fik driblet sig forbi FCN-målmanden, men Adamo Nagalo strakte sig og fik lige nøjagtig foden på Mortensens afslutning og forhindrede en udligning.

Superliga-topscorer Patrick Mortensen fik før pausen foræret en stor chance, men udnyttede den ikke. Foto: Lars Poulsen

AGF forsøgte fra anden halvlegs start at presse FC Nordsjælland langt tilbage, og Jesper Juelsgård fik en tidlig lidt tilfældig chance, men sparkede forbi.

Sidste sæsons bronzevinder havde bolden meget, men havde svært ved at skabe noget.

FC Nordsjælland var ellers ramt af skader og karantæner i det centrale forsvar, men vikarerne gjorde det godt på det rekordunge Nordsjælland-hold.

De aarhusianske frustrationer var til at høre både på banen og tribunen.

Direktør Jacob Nielsen gjorde sit for at råbe 'De Hvi’e' op, men med begrænset succes.

Også efter pausen var AGF's primære taktik at servicere Patrick Mortensen i feltet, og med et kvarter igen var han tæt på at udnytte et af de mange indlæg.

Han vendte godt rundt, men hans afslutning sad lige i næverne på velspillende Peter Vindahl.

Det var forbløffende lidt, at gæsterne kom frem til, og med små fem minutter bankede indskiftede Oliver Antman sidste søm i AGF-kisten med en knastør afslutning.

Finske Oliver Antman gjorde det til 2-0 kort før tid. Foto: Lars Poulsen

Endnu en gang havde FC Nordsjælland taget fusen på AGF, og de fik vist, at de har en rolle at spille i slutspillet.

Om ikke andet som bananskræl for AGF…

