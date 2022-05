Kæmpe bøde til FCK

FC København får bøde for tilskueres pyroteknik og kast med ølkrus i derby. Fodboldens Disciplinærinstans tildeler FCK en bøde på 250.000 kroner, efter at tilskuere i Parken anvendte pyroteknik og kastede med ølkrus i hjemmekampen mod Brøndby 18. april.

Kampens dommer har ifølge dokumentet fra Fodboldens Disciplinærinstans indberettet 16 tilfælde af overtrædelser i løbet af kampen. 15 af dem handler om pyroteknik, mens et enkelt tilfælde er ølkast mod banen.

Den store bøde skyldes ifølge Fodboldens Disciplinærinstans blandt andet, at det er 13. gang inden for 12 måneder, at FC København sanktioneres som følge af en indberettelse.

FC København kan klage over afgørelsen til Fodboldens Appelinstans inden for 14 dage.

Ud over pyroteknik bemærkes det også i afgørelsen, at FCK's fans viste bannere, der udtrykte utilfredshed med, at Brøndbys fans ikke havde adgang til Parken i den pågældende kamp.

