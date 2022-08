Kæmpe bøder til FCK og Brøndby

Der bliver ingen Brøndby-fans, næste gang de blågule møder FC København i Parken.

Oven på urolighederne i forbindelse med de to klubbers opgør 7. august har Fodboldens Disciplinærinstans slået hårdt ned over for ballademagerne.

Brøndby har fået en bøde på 300.000 kr. i forbindelse med opgøret, hvor 120 sæder blev ødelagt. Samtidig må spillerne undvære støtte fra klubbens fans til næste opgør i Parken. Det er, uanset om det er i pokalturneringen eller i Superligaen.

Brøndby må undvære støtte fra egne fans, næste gang de spiller i Parken. Foto: Jens Dresling.

FCK vandt opgøret 4-1, men det bliver også husket for masser af pyroteknik, hærværk og kast med genstande før og under kampen fra tribunerne.

Samtidig affyrede Brøndby-fans adskillige kanonslag både udenfor og i Parken. Derudover blev der kastet med lightere, øl og de afrevne sæder fra Brøndbys fanafsnit.

Af redegørelsen fra Brøndby fremgår det, at klubben i forbindelse med urolighederne har givet karantæne til 15 personer. Samtidig arbejder Brøndby i tæt dialog med FCK om at få identificeret yderligere involverede personer.

Brøndby har i sin redegørelse oplyst, at det er klubbens opfattelse, at det var en gruppe på 10-15 personer, som var kommet ind i Parken med et formål at lave ballade. Brøndby mener, at en mindre gruppe på fem-otte personer stod bag hærværket i Parken.

FC København er tildelt en bøde på 150.000 kr.

Den bøde er udløst, fordi der blev affyret pyroteknik samt for det banner, FCK-fansene viste på Sektion 12 før kampen. Her var et ur med klokkeslættet '1312', hvilket i den numeriske form er bogstaverne 'ACAB'. Og det betyder frit oversat, at alle betjente er nogle svin.

FC København har i sin redegørelse bemærket, at man er enig i de betragtninger, som er gjort under kampen af dommeren samt Divisionsforeningens sikkerhedsobservatør.

De to klubber har nu to uger til at anke bødens størrelse til Fodboldens Appelinstans. Straffen til Brøndby, hvor der ikke må være udebanefans næste gang i Parken, kan ikke ankes.

