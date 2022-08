Kæmpe Brøndby-krise

Brøndby skaber for lidt, har for mange udfald - FCM rejste sig med sejr og første cleansheet i sæsonen

Situationen er ikke kritisk, den er alvorlig i Brøndby.

0-2 mod FC Midtjylland og nu blot to sejre i syv kampe fortæller alt om den katastrofale start, Niels Frederiksens tropper har fået i Superligaen.

Det hænger slet ikke sammen. Og det virker som om, mange af spillerne løber rundt i deres egen verden. Et talent som Anis Ben Slimane har ramt et formdyk og kan slet ikke finde melodien.

Brøndby var ikke for alvor tæt på et comeback mod FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

Hvad værre er, at Brøndby nu har lukket 13 mål ind i sæsonen. Hele fem af dem efter dødbolde.

Sidste år ved samme tid var billedet næsten det samme. Brøndby havde ikke handlet i tide. Og det koster på pointkontoen.

Nu skal Brøndby efterhånden levere, hvad der ligner lidt af et mirakel, hvis de skal indløse billet til top-6.

Foto: Lars Poulsen

Annonce:

En sæson uden for top-6 vil være katastrofalt for Brøndby både sportsligt og på indtægtssiden.

Niels Frederiksen har lavet fejl, som alle trænere gør, men det er fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der må stå for skud for Brøndbys tilstand.

Det er ham, der har ansvaret for Brøndbys elendige fodboldmæssige forfatning. Brøndby brugte 42 mio. kr. i sidste sæson, uden at de store forstærkninger blev tilført holdet.

Joe Bell ligner en spiller, der kan vokse med tiden. Men han er endnu ikke blevet en markant profil, som han var i Norge.

Foto: Lars Poulsen

Her i sommer er der brugt 23 mio. kr. – 10 mio. kr. Sebastian Sebulonsen, der ikke forsvarer særlig godt og groft sagt kun løber lige ud, og 13 mio. kr. på Daniel Wass. Kun Wass ligner en forstærkning.

Brøndbys princip om så vidt muligt ikke at betale transfer for spillere over 27 år er gået fløjten. De var klar til at smide 10 mio. kr. for Sebastian Andersson, har betalt for Wass, og nu er den klar på at smide et millionbeløb for 28-årige Ohi Omoijuanfo.

Det stritter lidt i flere retninger, hvad der foregår på Vestegnen. Men strategien er gået fløjten.

Annonce:

Foto: Lars Poulsen

Transfervinduet lukker onsdag ved midnat. Og det, Brøndby nu får ind ad døren, ligner langtfra klubbens førstevalg på hylderne.

Nu tyder alt på, at Brøndby igen står i en situation, hvor de må tage til takke med spillere fra overskudslageret ude i Europa.

Albert Capellas fik en drømmestart, da han kom tilbage på Brøndby Stadion.

FC Midtjylland spillede ikke sprudlende fodbold. De var godt organiserede. Og så var der fart i støvlerne, når de erobrede bolden. Det var en taktik, der i perioder gjorde ondt på Brøndby.

Evander scorede til 1-0 på et straffespark, som VAR gjorde Michael Redder opmærksom på. Foto: Lars Poulsen.

FC Midtjylland fik to kontroversielle mål på Brøndby Stadion. Først et straffespark, som dommer Michael Redder måtte have hjælp fra VAR til at dømme.

Det var tilsyneladende en albue i ansigtet fra Andreas Maxsø på Erik Sviatchenko, der førte til straffesparket, efter Redder havde genset situationen flere gange på sidelinjen.

Annonce:

2-0 scoringen var et af de flotteste kontramål i flere år i Superligaen. Tre spilstationer, før den lå i Brøndby-målet.

Sory Kaba erobrede fra Daniel Wass, spillede Gustav Isaksen fri. Han drev bolden frem, spillede Pione Sisto i god position foran målet. Han loppede bolden over Thomas Mikkelsen.

Erik Sviatchenko tog et stort lederansvar, lige som Pione Sisto og Gustav Isaksen gjorde ondt på Brøndby, når de udfordrede.

Junior Brumado vred rundt på knæet og måtte lade sig bære fra banen. Foto: Lars Poulsen

FCM sluttede med kun ti mand på banen, da indskiftede Junior Brumado fik en knæskade. Det så ikke godt ud, da angriberen forlod banen.

Efter kun at have vundet én ud af ti kampe fik midtjyderne sæsonens anden sejr. Efter at have lukket 22 mål ind i ti kampe holdt FCM for første gang i sæsonen nullet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Derfor sadler Brøndby om

Presser Brøndby på lønnen

Alt om FCM's nye chef - Iskold 'Cruyff på tube'