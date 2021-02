Kæmpe chok lurer: Dansk skræk-scenarie

Hvis 'The Reds' slutter uden for top-4 i Premier League og samtidig vinder Champions League, vil den danske mester ikke være garanteret en plads i Europa Leagues gruppespil

Den gode nyhed er ikke så ny endda: Den kommende danske mester er sikret et europæisk gruppespil i næste sæson.

Den dårlige: Det er ikke sikkert, at det bliver i Europa League.

Det har nærmest været en sandhed blandt både klubfolk og eksperter, at den danske mester som minimum var sikret gruppespillet i Europa League i næste sæson.

Det er overvejende sandsynligt, men ikke 100 procent sikkert.

For eksempel kan Liverpools nedtur i Premier League komme til at koste den danske mester pladsen i det ganske lukrative Europa League-gruppespil.

Liverpool tabte i weekenden til Leicester, og de engelske mestre risikerer at ende uden for Champions League-pladserne. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Forklaringen følger her.

Forudsætningen for, at den danske mester træder ind i playoff-runden til Champions League, er, at dette års Champions League-vinder kvalificerer sig til næste sæsons udgave af turneringen via den nationale liga.

For de store ligaers vedkommende kræver det en plads i top-4.

I så fald kommer den tyrkiske mester direkte i Champions Leagues gruppespil, og som nummer 13 på UEFA's koefficientliste overtager Danmark så at sige den tyrkiske plads i playoff-runden.

Den samlede vinder af de to kampe kvalificerer sig til Champions Leagues gruppespil, mens taberen må nøjes med Europa League.

Hvis Champions League-vinderen IKKE kvalificerer sig til næste års turnering via ligaen, træder den danske mester ind allerede i 3. kvalifikationsrunde.

Taber det danske hold her, bliver det sendt over i Europa Leagues playoff-runde.

Her vil en sejr udløse gruppespil i Europa League, mens et nederlag vil sende den danske mester over i gruppespillet i den nye Conference League.

Det hører til sjældenhederne, at Champions League-vinderen slutter uden for top-4 i den nationale liga.

Det skete dog for Liverpool i 2005 og Chelsea i 2012.

De to klubber er fortsat med i dette års Champions League og er i lighed med en række andre af klubberne i 1/8-finalen langtfra sikre på at indløse billet til næste års udgave af den fornemste europæiske klubturnering.

Kun syv er på sikker Champions League-kurs FC Barcelona

Nummer tre i La Liga med et forspring på otte point til femtepladsen. Paris Saint-Germain

Kun nummer et og to er sikre på en plads i CL-gruppespillet. PSG ligger på andenpladsen - to point foran Lyon. RB Leipzig

Nummer to i Bundesligaen med otte point ned til Leverkusen på femtepladsen. Liverpool

De forsvarende mestre er kun på sjettepladsen - to point efter Chelsea og West Ham. Porto

Nummer et og to får en plads i gruppespillet. Porto er på andenpladsen, men har kun et forspring på et point. Juventus

De italienske mestre ligger på en skuffende fjerdeplads - tre hold er kun to point efter Juve. Sevilla

Andalusierne indtager fjerdepladsen, der udløser en plads i gruppespillet. Der er syv point ned til nummer fem. Dortmund

De gulsorte ligger kun nummer seks i Bundesliga og har seks point op til en Champions League-plads. Atlético Madrid

Fører den spanske liga suverænt og har et forspring på 16 point til nummer fem. Chelsea

Ligger på fjerdepladsen, men er skarpt forfulgt af både West Ham og Liverpool. Lazio

Nummer syv i Serie A, men har Champions League inden for rækkevidde. Kun to point efter Juventus. Bayern München

De forsvarende Champions League-mestre fører som sædvanlig Bundesligaen - er 13 point foran nummer fem. Atalanta

Bergamo-klubben ligger nummer seks, men er bare to point efter Juventus på fjerdepladsen. Real Madrid

På sikker Champions League-kurs. Ligger nummer to og har et forspring på 11 point til femtepladsen. Gladbach

På syvendepladsen i Bundesligaen og har seks point op til nummer fire (Wolfsburg). Manchester City

På mesterskabskurs i Premier League. Flyvende City er 11 point foran West Ham på femtepladsen. Vis mere Luk

Danmark har i den kommende sæson fem hold med i Europa.

Nummer to i Superligaen træder ind i 2. kvalifikationsrunde til Champions League, mens den danske pokalvinder indtræder i Europa Leagues playoff-runde.

De to sidste danske deltagere starter i henholdsvis anden og tredje kvalifikationsrunde til Conference League.

- Ingen skal bekymre sig om mig

Hooligan fængslet: Skuddrama før anholdelse

Gnaven Glen efter straffe-drama