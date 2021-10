Kæmpe derby-gyser: Forløsning i Brøndby

Brøndby kunne efter et intenst derby trække sig tilbage med en sejr på 2-1 over FC København.

Dermed minimerede Niels Frederiksens tropper afstanden til toppen, mens man sendte ærkerivalerne ind i en regulær krise efter kun to point i de seneste tre superligakampe.

En sejr, der vel at mærke var yderst fortjent over et blodfattigt FCK-mandskab, der virkelig savner de skadede nøglespillere.

Der var som sædvanlig fuld gnist på derbyet mellem Brøndby og FC København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kampen blev forsinket efter få minutters spil, da Brøndbys fans pakkede tifoen ned og satte gang i et større fyrværkeri, hvis røgtåger dækkede banen og stoppede forestillingen i godt syv minutter.

Der var lagt op til derby med tifo og masser af fyrværkeri på Sydsiden. Foto: Lars Poulsen

Da røgen havde lagt sig, fortsatte derbyet som vanligt med intense nærkampe og knapt så kønt spil.

Begge mandskaber havde dog lige-ved-og-næsten chancer, før Sydsiden endelig kunne give fuld, verbal valuta for entreindtægten, da Mikael Uhre i det 23. minut fra venstresiden lavede et ’cut back’ til en fremstormende Morten Frendrup, som smukt satte bolden ind i nettaget.

Det var stortalentets første scoring i Superligaen.

Han lagde i øvrigt sammen med de øvrige, offensive Brøndby-folk et højt pres på FCK-defensiven, der virkede stresset i boldomgangen med flere boldtab til følge.

Morten Frenderup skriger sin glæde op til fanskaren efter sin første Superliga-scoring. Foto: Lars Poulsen

Gæsterne, der havde fået Jens Stage og Victor Kristiansen klar til kampen, havde enkelte opløb, der dog aldrig materialiserede sig i farlige afslutninger, og ellers så formstærke Pep Biel havde ligesom Jonas Wind svært ved at finde fodfæste uden ret mange brugbare bolde at arbejde med. Savnet af Rasmus Falk og Carlos Zeca er i den grad til at få øje på i en svær udekamp som den i Brøndby.

Mikael Uhre afslutter fra nært hold men ved siden af FCK-målet. Foto: Lars Poulsen

Så var der anderledes kontrakbid i Brøndby-angrebet, hvor veloplagte Uhre og Frenderup var tættere på at øge, men det blev ved den ene scoring og forjtente Brøndby-føring ved pausen.

FCK-træner Jess Thorup kunne fra sidelinjen se, hvordan Brøndby-spillerne behandlede bolden bedst i første halvleg. Foto: Lars Poulsen

Fra starten af anden halvleg, hvor FCK-træner Jess Thorup havde skiftet William Bøving ud med Rasmus Højlund, var det de gæstende fans, der sendte blå røg op, og kort efter kunne også de brøle deres begejstring ud over en scoring.

Troede de – og de fleste andre – indtil en VAR-gennemgang havde afsløret Jens Stage som offside i opspillet.

Der var også dommermarginaler i spil på to næsten identiske dybdeløb fra Uhre, som Kamil Grabara kom glidende ud i og stoppede ham med et voldsomt fald til følge.

I første omgang vinkede Peter Kjærsgaard afværgende, men minuttet efter pegede han på straffesparkspletten, hvorfra anfører Andreas Maxsø eksekverede sikkert.

Jess Thorup og FCK er inde i en regulær resultatkrise i Superligaen. Foto: Lars Poulsen

Så lignede det paradekørsel ud af den hosliggende Vest-motorvej, men der var stadig klasse repræsenteret på FCK-mandskabet, og i det 64 minut lagde Pep Biel et godt indlæg ind til Jonas Wind.

Landsholdsangriberen dæmpede bolden og udmanøvrerede i samme bevægelse Sigurd Rosted, før han med en skudfinte satte Maxsø på halen og sparkede bolden op i hjørnet til 1-2.

Også Kevin Diks kom tæt på at score, men det var i egen ende, hvor hans kiks – lykkeligvis for hollænderen – gik over mål.

Indskiftede Andrija Pavlovic sparkede på stolpen, mens Maro Divkovic brændte riposten, og mere blev det ikke til på Brøndby Stadion.

Med sejren reducerer mestrene afstanden op til rivalerne til syv point, mens FCK’s krise må siges at være en kendsgerning.