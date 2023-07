Kæmpe drama i remis

OB var få sekunder fra at tage tre point i premiererunden i Superligaen, da fynboerne søndag tog imod Randers FC.

Gæsterne fik dog spoleret OB's eftermiddag med en udligning fem minutter inde i tillægstiden i det, der endte med at være kampens sidste aktion.

Efter et hjørnespark var Hugo Andersson på pletten, da han sparkede en returbold i nettet til 2-2, der dermed også blev slutresultatet.

OB var farligst i kampens indledning, men Randers bragte sig alligevel i front. Angriber Stephen Odey blev spillet fri i feltet, hvorefter han resolut sparkede bolden ind til 1-0.

Minutterne efter Randers' føringsmål pressede OB på for en hurtig udligning, men der skulle et straffespark til, før fynboerne fik udlignet.

Nyindkøbte Rami Al Hajj var sikkerheden selv fra 11-meterpletten, og han bragte balance i regnskabet efter 25 minutter.

OB fortsatte dominansen efter udligningen, og angriber Mohamed Buya Turay afsluttede et mønsterangreb, da han sendte bolden ind til 2-1 efter 37 minutters spil.

Efter pausen kom Randers længere frem på banen, men de store chancer lod vente på sig i begge ender. OB lod ikke til at have flere kræfter, mens Randers heller ej var farlige.

I det 80. minut så Stephen Odey ud til at have udlignet, men målet blev efterfølgende kaldt tilbage for offside.

I kampens sidste minutter satsede Randers, og det betalte sig.

Et hjørnespark endte i feltet hos målmand Patrik Carlgren, der var løbet med frem. Svenskeren fik en god afslutning afsted, men bolden blev pareret på stregen.

Men Carlgrens landsmand Hugo Andersson var altså på pletten og sparkede bolden ind til 2-2 til stor glæde for gæsterne og nok endnu større ærgrelse for OB.