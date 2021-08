Kæmpe drama - stadig uden sejr

VEJLE (Ekstra Bladet): Det sitrede og duftede af fodbold i Nørreskoven, da Vejle og Brøndby søndag eftermiddag tørnede sammen med hver sin fantastiske tilskuerskare i ryggen.

Det kom der en underholdende tvekamp ud af, som dog endte uden vinder. Dermed jagter både Vejle og Brøndby altså stadig sæsonens første Superliga-sejr. Og særligt Brøndby må tørste efter tilgange i ’sommervarmen’.

Der skulle blot gå tre minutter, før Mikael Uhre gav de medrejsende fans den indledning, de drømte om.

Kevin Mensah satte tjept bolden i spil på et indkast, og hurtig spilopfattelse af Anis Ben Slimane bragte lynhurtige Uhre fri mod Alexander Brunst i en spids vinkel.

Den tyske keeper kom glidende ud, men Uhre kendte sin besøgelsestid og chippede køligt kuglen i nettet. Mesterlig aktion af Brøndby.

Værterne var lige ved at svare igen bare to minutter senere, da Allan Sousa hakkede hårdt på mål fra kort distance. En voldsom refleks fra Mads Hermansen reddede aktionen via stolpen.

Vejle fik et point mod Brøndby i en fantastisk fodboldkamp. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

En fantastisk fodboldkamp, der fortsatte i et højt tempo, hvor begge mandskaber var farlige.

Bedst som 0-2-målet lå tykt i luften, satte Vejle et kontraangreb i gang. Det så ud til at løbe ud i sandet, men Kevin Yamga fik øje på, at Tobias Børkeeiet og Jens Martin Gammelby lod lille Dimitrios Emmanouilidis løbe fri i feltet.

Kantspilleren, der er kommet til på en permanent kontrakt fra Panathinaikos, headede fornemt indlægget i kassen, og så kunne VB-fansene øve sig på grækerens efternavn, som stadionspeakeren nådesløst råbte efter tre gange. Det blev næsten godt til sidst.

Herfra satte hjemmeholdet et fint tryk på mestrene. Det gav pote ti minutter inde i anden halvleg, da Jakob Schoop sendte et følt indlæg ind i panden på Wahid Faghir, der var løbet bagom Sigurd Rosted og klogeligt havde lagt sig på Tobias Børkeeiet.

Her svigtede Vejles Herkules ikke, og Wahid Faghirs efternavn var der ingen problemer med at skrige ud i Nørreskoven for hjemmefansene.

I det hele taget var det en kæmpe fan-fest i Vejle, hvor flere en 10.000 mennesker var samlet til fodbold igen. Skønt!

En af disse var den tidligere Gulddreng og nuværende Vejle-favorit Malte Ebert. Hvis han mangler et nyt performer-navn kan det passende være Øldreng, da han susede i pendulfart mellem tilskuerrækken og baren. I det mindste var han en god kammersjuk og havde trofast med til sine to kammerater også.

Der var knap så meget Gulddreng over Niels Frederiksen på sidelinjen. Mestertræneren manglede tydeligt kort på hånden, da kampen begyndte at glide gæsterne af hænde i anden akt.

Men da det begyndte at se rigtig sort ud for Brøndby, dukkede Christian Cappis op på et hjørnespark og skaffede et point til de københavnske gæster. Jens Martin Gammelby helkiksede sin afslutning i feltet, men amerikaneren var hurtigst af alle og fik skubbet bolden det sidste stykke over stregen.

Både Sigurd Rosted og Wahid Faghir fik kæmpe chancer i tillægstiden, men det forblev ved en pointdeler.