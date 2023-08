Kæmpe drama: Tre på stribe til Brøndby

Brøndby marcherer mod toppen af Superligaen efter den tredje sejr i træk, hvor de samtidig spillede til nul for tredje kamp i træk.

Men det holdt hårdt mod Vejle, der i tillægstiden fik tilkendt et straffespark efter Nicolai Vallys havde hånd på bolden.

Kampens dommer Jakob Sundberg måtte have hjælp fra VAR og ud til skærmen for at se, at Vallys havde brugt hånden i feltet.

Men Brøndbys lejesvend Patrick Pentz blev redningsmanden, da han kastede sig til den rigtige side og reddede sparket fra German Onugkha.

Foto: Claus Bonnerup

Chancefattig

1-0 over Vejle var en arbejdssejr for Jesper Sørensens tropper, der måtte slide for sejren mod Superligaens bundprop.

Det blev ingen køn forestilling, men en kamp med mange dueller og meget chancefattig.

Brøndby sled med at skabe store, åbne målchancer foran en kompakt Vejle-defensiv, der gjorde arbejdsbetingelserne vanskelige for Brøndby.

Annonce:

Brøndby gav debut mellem stængerne til den østrigske lejesvend Patrick Pentz, der ikke var på de store prøver, men viste sine kvaliteter med redningen på straffespark.

Foto: Claus Bonnerup

Stærk keeper

Det var dog tydeligt i et par situationer, at kommunikationen med medspillerne endnu ikke er helt på plads. Han er en lille keeper, der ikke har sine forcer ude i feltet. Til gengæld har han dem på stregen.

Tobias Lauritsen var tættest på scoring før pausen, da han i fri position ramte stolpen.

Brøndby kom til alt for lidt specielt før pausen, hvor de havde svært ved at sætte Nicolai Vallys i scene.

Efter fem scoringer i de fem første kampe, blev der lukket godt af for Vallys, der havde svært ved at finde de afgørende rum i Vejles straffesparksfelt før pausen.

Foto: Claus Bonnerup

Forløsning

Han fandt ét i anden halvleg, da bolden faldt ned for fødderne af ham. En kold afslutning, der ramte Stefan Velkov på armen og førte til straffespark.

Ohi Omoijuanfo scorede for første gang i sæsonen, selv om Nathan Trott gik til den rigtige side.

Det var en forløsning for angriberen, der virkelig har slidt med at finde sin form i starten af sæsonen.

På trods af, at Nicolai Vallys ikke fik scoret for sjette kamp i træk, var han alligevel afgørende for Brøndbys tredje sejr på stribe.