Kæmpe drama: Vejle tæt på nedrykning

Vejle lignede en vinder, men en scoring i overtiden betød, at nedrykningsbejlerne måtte nøjes med 2-2 på udebane mod Viborg mandag.

Gæsterne fra Vejle var pisket til en sejr, da holdet i øjeblikket ligger under nedrykningsstregen og skal indhente AGF.

Det alvorlige behov for point var også til at få øje på i første halvleg, hvor Vejle var klart bedst. Efter pausen skiftede spilovertaget fuldstændigt, hvor Viborg spillede sig ind i opgøret og fik udlignet Vejles føring fra første halvleg.

Kampen sluttede ganske dramatisk, da Viborg udlignede i overtiden. Målet blev set igennem i flere minutter, fordi det så ud til, at en Viborg-spiller havde hånd på bolden, men i sidste ende valgte man at lade scoringen stå.

Tilskuere og tv-seere måtte vente længe på en afgørelse. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Gæsterne kæmpede bravt og kom altså foran igen, men en sen scoring fra Viborg kostede igen dyrt for Vejle, der kun fik et enkelt point med hjem.

Det betyder, at Vejle har seks point op til AGF, der ligger lige over nedrykningsstregen. Der resterer kun tre spillerunder i Superligaens nedrykningsspil.

Viborg indtager syvendepladsen foran OB.

Vejle kom foran med 1-0 efter en halv times spil, hvor angriber Luka Djordjevic stangede gæsterne i front efter et flot indlæg fra Vejle-back Tobias Mølgaard.

Luka Djordjevic scorede Vejles første mål. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

I anden halvleg fik Viborgs midtbanemand Jakob Bonde bragt hjemmeholdet tilbage i opgøret med en scoring til 1-1.

Med et kvarter igen var det dog Vejle, der kom foran på ny. Et afrettet skud fra Vejle-profilen Arbnor Mucolli gik i kassen og sendte nedrykningskandidaterne på 2-1.

Mucolli fejrede scoringen ved at tage sin trøje af, hvilket prompte udløste et gult kort. Det fik han et mere af et par minutter senere efter en klodset tackling, og så måtte målhelten forlade banen.

Arbnor Mucolli så gult for at smide trøjen. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Og efterfølgende rødt efter endnu et gult kort. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Det udnyttede Viborg. Alt blev sendt frem, og i overtiden fik Alassana Jatta udlignet til 2-2 for Viborg, hvilket blev slutresultatet.

Jatta skovlede bolden ind efter et hjørnespark. Kort forinden så en medspiller ud til at have ramt bolden med armen, men trods et længere VAR-tjek fik udligningen lov at stå.