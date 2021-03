Kæmpe drama venter: De kommer i top seks

Sådan går det: Det er svære odds, de står overfor på tærsklen til afslutningen på grundspillet.

Sæsonen har været en lang slingrekurs. Nu skal de hente seks point i de sidste to kampe, hvis de overhovedet skal have mulighed for at slutte i top seks.

Det er trods alt sket ni ud af de seneste ti gange.

Udsigterne er ikke særligt positive, fordi de er uden det centrale forsvar - Kian Hansen og Johan Djourou er på skadelisten.

Offensivt har Victor Jensen endnu ikke været den gevinst, man kunne håbe på efter ankomsten fra Ajax.

Nøglespilleren: Kamaldeen Sulemana.

Den hurtige, letbenede ghaneser med det lave tyngdepunkt har slet ikke ramt topformen her i foråret.

Det skal ske, hvis Flemming Pedersens tropper fortsat vil have muligheden for at overraske og spille sig ind i det fine selskab.

Forårsformen: Syv point i syv kampe. De har kun vundet én – udekampen mod AGF.

Slutprogram: Lyngby (u), SønderjyskE (h)

Så slutspilsvarme er de: