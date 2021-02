- Kæmpe falliterklæring

Dommerekspert Benjamin Leander sætter to kontroversielle kendelser fra Lyngby-FCK under lup og beskriver dommernes manglende muligheder for at løbe ud til VAR-skærmen

I seneste uge fortalte dommerformand Michael Johansen, at ingen af de tre straffespark mellem FCK og SønderjyskE burde være blevet dømt.

Mandag var der igen fokus på kontroversielle kendelser, da Lyngby mødte FCK.

Først fik FCK underkendt et mål for offside. Se episoden i klippet øverst.

Få minutter senere fik FCK tildelt et straffe, hvor dommer Morten Krogh efterfølgende ikke var ude ved VAR-skærmen. Se episoden 40 sekunder inde i klippet her:



Dommekspert Benjamin Leander vurderer de to kendelser over for Ekstra Bladet.

To kontroversielle kendelser FCK-mål dømmes offside - Det vil slå mig som værende usandsynligt, at vi har en vinkel, der skulle give et optisk bedrag. Der må på en eller anden måde være lavet en menneskelig fejl. - Det er jo set før, også i Premier League og andre steder. Det må være en menneskelig fejl. Straffe til FCK - Jeg forstår godt, at Krogh (dommer Morten Krogh, red.) dømmer den. På live-billederne tænker jeg også straffe, og at han bliver hægtet bagfra. - I den langsomme gengivelse kan man se, at Rømer vinder bolden og har en lovlig kontakt bagefter, så ikke straffe, men jeg synes heller ikke der er film overhovedet.

Benjamin Leander problematiserer, at dommerne ikke selv kan bestemme, hvornår de vil løbe ud til VAR-skærmen, hvis de har fløjtet.

- Problemet med VAR er, at dommerne ikke må lave et 'ikke kald'. De må ikke lukke øjnene og sige 'VAR redder mig', men samtidig står der i protokollen, at dommeren selv kan gå til VAR-skærmen, hvis han 'misser noget'.

De kan altså kun selv beslutte at løbe ud til skærmen, hvis de i første omgang vælger ikke at dømme noget.

- Det efterlader dommerstanden med et kæmpe paradoks. Det her med at det er det bedste for spillet, hvis dommerne ikke dømmer noget, lader tingene kører, og så reddes af VAR.

- Men det er ikke godt for deres egen karriere, fordi det vil stå i deres karakter for kampen.

Dommerne kan ikke selv beslutte, om de vil løbe ud til VAR-skærmen for at gense en situation. Foto: Jens Dresling

Både hoveddommeren og VAR-dommeren kan derfor få dårligere vurderinger af deres præstationer.

- Lige så meget som det er dårligt VAR-arbejde, lige så meget er det også en kæmpe systemfejl og en kæmpe falliterklæring.

- Omstændighederne for at dømme et straffespark er blevet så vilde, fordi vi har VAR-systemet og protokoller, som gør, at dommerne nærmest er dødsdømte, uanset hvad de dømmer.

Benjamin Leander peger i stedet på, at dommerne bør kunne kaldes ud til VAR-skærmen til enhver tid efter et dømt straffe.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra dommerformand Michael Johansen.

