Kæmpe fejl: Tæt på knockout!

Hobro er tæt på at være færdig i Superligaen efter et 1-2-nederlag hjemme mod Lyngby i nedrykningsplayoff

HOBRO (Ekstra Bladet): Christian Cappis får mareridt i nat. Den unge Hobro-amerikaner mistede nemlig bolden i en livsfarlig position få minutter før tid, og så løb Lyngby ned og scorede sejrsmålet til 2-1 i det første af to nedrykningsdramaer.

Cappis undervurderede fuldstændig situationen på egen banehalvdel, og så stjal Rezan Corlu nemt bolden og sendte den videre til Frederik Gytkjær, der sikrede en livsvigtig Lyngby-sejr på udebane.

Med to indkasserede scoringer på hjemmebane er Hobro nu på randen af Superliga-knockout...

Der skulle ellers ikke gå mere end 11 minutter, så havde Hobro bragt sig i front. Scoringen stod Imed Louati for, da den brølstærke tuneser som eneste mand søgte et hjørnespark mod forreste stolpe og i ekvilibristisk stil headede bolden over i fjerneste hjørne.

Smuk hovedstødsteknik, men Lyngby burde have gjort mere ved hjørnesparket. Gæsterne var i hvert fald blev advaret blot et par minutter forinden, da værterne kørte nøjagtig samme kombination. Ved den lejlighed drejede Louati bare sit hovedstød forbi fjerneste stolpe.

Men det er en del af forårshistorien om Lyngby. Det er blevet for simpelt at score mod Thomas Mikkelsen og co., mens de personlige fejl er til at få øje på.

Lyngby er det mandskab, der har hentet færrest point efter Superliga-genstarten. Blot tre point er det blevet til for de formsvage sjællændere – og derfor er de i suppedasen netop nu efter et ellers flot efterår.

Udeholdet kom dog langt bedre med efter scoringen, selv om alt i offensiven var lagt an på enkeltmandspræstationer af Rezan Corlu.

Men det gjorde ikke alverden, når Brøndby-lejesvenden så tog tyrene ved hornene, som han gjorde ti minutter inde i anden halvleg.

Corlu tørrede Mads Hvilson fra stående i to omgange, trak let ind i banen og sendte så et knaldhårdt spark mod mål. Afslutningen blev rettet af på vej ind i netmaskerne af Christian Cappis, men det tager ikke noget af betydningen fra det udebanemål af Corlu…

Cappis blev altså endnu mere uheldig tre minutter før tid med sit boldtab, der kostede dødsstødet, og Hobro har nu et kæmpe bjerg at bestige i Lyngby om en uge, hvis Superliga-livet skal reddes igen...

