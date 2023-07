Kæmpe flop færdig i FCK

Peter 'PC' Christiansen fortæller, at Luther Singh i øjeblikket ikke træner sammen med FC København-truppen, da han skal finde sig en ny klub

Luther Singh blev aldrig en succes i FC København.

Den sydafrikanske kantspiller blev købt fri i Braga i 2021, men nåede kun at få syv kampe, inden han for et år siden blev lejet ud til portugisiske Chaves.

Aftalen endte 30. juni, men Singh er alligevel ikke vendt tilbage for at træne med resten af FCK-truppen.

Bold.dk har torsdag været til træning på 10'eren, og her blev FCK-sportsdirektør Peter ‘PC’ Christiansen spurgt, hvorfor den 25-årige sydafrikaner er fraværende.

- Lige nu træner han et andet sted og kigger på nogle andre muligheder. Det er sådan set ikke nogen hemmelighed, siger PC.

- Hvor træner han henne?

- Det behøver vi ikke at oplyse om.

- Så han er ikke en spiller, der har en fremtid her?

- Nej, ideen er, at han skal finde noget andet, siger PC.

Singh har tidligere spillet i klubber Braga, Moreirense, Gais Göteborg. i Den seneste sæson blev det til 25 opgør for Chaves.

Den 25-årige kantspiller står noteret for 13 landskampe for Sydafrika.