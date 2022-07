Kæmpe forløsning i AGF

I sæsonens anden spillerunde af Superligaen fik fansene i Aarhus endelig noget at juble over, da AGF søndag slog Viborg med 3-1 på Ceres Park.

Aarhusianerne havde før kampen ikke vundet en kamp i Superligaen siden februar, og holdet kunne derfor ånde lettede op, da dommeren blæste kampen af.

Sejren blev grundlagt med scoringer fra de nyindkøbte profiler Sigurd Haugen og Mads Emil Madsen. Til sidst i kampen udbyggede anfører Patrick Mortensen føringen til slutresultatet 3-1.

Det var også Uwe Röslers første sejr som AGF-træner, og han kan især være glad for, hvor kontrollerende og disciplinerede aarhusianerne var over for et fantasiløst Viborg-hold.

Værterne startede bedst, og det resulterede i et mål fra den nyindkøbte norske angriber Sigurd Haugen, der prikkede en retur ind efter ni minutter.

Efter målet udviklede halvlegen sig til en jævnbyrdig affære, hvor ingen af holdene for alvor bød sig til.

AGF satsede efter pausen på en fordobling af målscoren, og det lykkedes for midtbanespilleren Mads Emil Madsen efter en time, da han flugtede bolden flot i mål.

Viborg gav dog ikke op, og med et kvarter igen headede kantspilleren Tobias Bech en reducering i mål.

Få minutter efter lukkede AGF-anfører Patrick Mortensen ballet, da han med et hovedstød scorede til slutstillingen 3-1 efter et hjørnespark.

I næste runde får AGF besøg af Randers FC, mens Viborg møder FC København. Først skal viborgenserne dog spille europæisk returopgør mod litauiske FK Suduva torsdag.