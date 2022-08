Kæmpe forløsning: Trækker Brøndby ned i bundstriden

Taget kunne være lettet på Aalborg Stadion, hvis der ellers havde været et sådan, da Mahias Ross tre minutter før slutfløjt pandede sejren hjem til AaB mod Brøndby.

Så meget lettede trykket over den første AaB-sejr i 129 dage!

Forløsningen var så stor, at man næsten glemmer, at AaB stadig kun har raget fem point til sig og ligger i bunden, men tegningen var til meget mere end tre point søndag.

Forløsning i Aalborg. Skuffelse for Brøndby. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Lars Friis har længe ønsket sig ’ild i øjnene’ på sine spillere i AaB. Søndag aften kom det, groft sagt, for første gang for alvor til udtryk …

Det nordjyske presspil sad lige i skoene på de københavnske gæster, der konstant blev trådt over tæerne af en stribet eller to.

Allan Sousas scoring efter ti minutter blev også skabt på et hidsigt pres af Louka Prip, der rejste sig oven på en sløv sæsonstart.

Annonce:

Prip pressede Josip Radosevic til en frygtelig fejlaflevering, der sendte Sousa helt fri med Thomas Mikkelsen. Stolpe ind. For første gang i umindelige tider for AaB, der ikke havde vundet en fodboldkamp siden 14. april mod … Brøndby.

Allan Sousa spillede en stor kamp og var medvirkende til AaB's første sejr i sæsonen. Foto: René Schütze

Det frådende hjemmehold var allerede ved at bringe sig foran efter 32 sekunder på det høje pres, da selv den hjemvendte Messias på Vestegnen, Daniel Wass, smed bolden væk. Allan Sousa ramte dog stolpen på kampens første hug.

Det var i det hele taget ikke meget, der kom fra Daniel Wass fra sin position på backen. Det er et spørgsmål om tid, før Niels Frederiksen finder en mere central position til landsholdsspilleren med nummer 10 på ryggen.

I defensiven havde Lars Friis også endelig fået sat sit pres rigtigt ind, hvilket tog Brøndbys unge bindeled, Oscar Schwartau fuldstændig ud af kampen. Pedro Ferreira hjalp også til i den ligning. Portugiseren var fremragende i søndagens kamp.

Kilian Ludewig kom for sent mere end én gang søndag. Det blev dog ved én advarsel. Foto: René Schütze

I det hele taget havde Brøndby svært ved at skabe chancer, og det var kun, når Kilian Ludewig manglede i sin højre side, at gæsterne blev farlige i første akt.

Annonce:

Det lykkedes dog Brøndby at spille sig langt bedre ud af presset i anden halvleg. En kombination af, at AaB’erne begyndte at hænge mere og mere efter, mens udeholdet blev mere pasningsstærkt.

Der blev givet og taget i en intens fight mellem AaB og Brøndby. Foto: René Schütze

Det gav pote efter en lille time, da Brøndby smukt broderede sig frem til udligningen.

Wass satte, trods alt, idéen i sving i højre, men det var Radosevic’ flænsende dybdebold til Mathias Greve på kanten af offside, der var den egentlige genialitet. I det lille felt dukkede Kvistgaarden op og lagde yderligere til det faktum, at han er en målscorer for Brøndby.

Brøndby jubler over en flot udligning. Foto: René Schütze

Indskiftningen af Yousef Salech klædte også Brøndby, der pludselig fik en spilstation, der heller ikke var bange for at buldre mod mål, men lige lidt hjalp det altså, da udeholdet ikke kunne dæmme op for Mathias Ross på et hjørnespark kort før slutfløjt.

Dermed er Brøndby i allerhøjeste grad blevet en del af bundstriden i denne tidlige fase i Superligaen, og det der for alvor giver panderynker på Vestegnen må være, at mange af de positive takter fra OB-kampen var pist forsvundet igen.

Annonce:

Det kan blive et langt efterår for Brøndby. Det kan det i og for sig også stadig for AaB ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Dyk ned i Ekstra Bladets Superliga-univers her:

Brøndbys transfer-jagt: Sådan vil de forstærke sig

Transferbrag lurer i FCK: PC har ét stort skud i bøssen

Kæmpe Brøndby-nedtur: Må undvære stjerner

Nedtur får store konsekvenser: Forventer ekstra milliontab