Kæmpe handel på plads - AGF-profil klar for FCK

Nu skulle den være god nok. AGF-profilen Jens Stage præsenteres ifølge Ekstra Bladets oplysninger som ny mand i FC København i den allernærmeste fremtid.



Se også: Kæmpe Superliga-handel på vej: Holdt ekstraordinært møde

Ekstra Bladet kunne tidligere onsdag berette, hvordan aarhusianerne på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag drøftede et muligt salg af fanfavoritten til FC København.



Her lød konklusionen, at man på Fredensvang var parat til at sælge, hvis den rette pris blev opnået – og nu lader det altså til, at parterne er blevet enige om et større millionbeløb.



Tidligere på ugen skrev BT, at FC København havde afgivet et bud på midtbanespilleren, der kunne sætte ny transferrekord i Aarhus.



Det bud skulle Peter ’PC’ Christiansen angiveligt have afslået, men afslaget satte ingen stopper for flirteriet mellem de københavnske mestre og Jens Stage.



Midtbanedynamoen satte for et år siden sin signatur på en kontrakt gældende frem til sommeren 2023. Han har den seneste sæson været en vital spiller for AGF og har på den baggrund selv haft et ønske om at bruge succesen til at komme videre i karrieren.



95 kampe og 11 mål lader det dermed til, at den aarhusianske kulturbærer i denne omgang kan skrive på CV’et for AGF.



Jens Stage, der også var aktuel for U21-landsholdet ved det netop overståede EM, har den seneste tid været en ombejlet herre.

Belgiske Zulte Waregem kom for nyligt hele vejen til Aarhus for at rekruttere midtbanespilleren, men FC København kom åbnebart med at bud, der var bedre, end hvad belgierne kunne præstere.

Se også: Superliga-profil solgt til Tyskland

Se også: Bakker Viktor Fischer op i homosag: - Mod alle regler

Se også: Ståle skælder ud: Trækker spillernes værdi ned