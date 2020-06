HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjyllands vej til guldet kan godt vise sig at blive mere bumlet end de fleste følgere af Superligaen havde troet efter weekendens kampe.

I midtugerundens sidste kamp blev ulvene testet til det yderste af Niels Frederiksens eksperiment med Brøndbys mælketænder. Anton Skipper inde for Hjörtur Hermannsson, genvalg til Andreas Bruus og Morten Frendrup i et nyt overdådigt arbejdsraseri centralt.

Uden at forklejne Brøndby, var det altså et gæstemandskab der trådte ind på MCH Arena, som en guldkandidat skal besejre uden større bøvl.

I stedet er FC Midtjylland efter 0-0 nu efterladt med et kæmpe hovedbrud inden de skal møde de to nærmeste forfølgere i mesterskabskampen de kommende ti dage.

Første dybe pandefure kommer fra den skade, som tvang Evander ud efter bare ti minutter.

Brasilianeren blev ramt uheldigt på anklen af Morten Frendrup i en duel. Berøringen virkede minimal og Evanders gestikulerende arme, da han ramte jorden virkede overdrevet.

Evander kom i aktion igen efter kort behandling, men håbet om, at han var sluppet med et smæld døde få minutter senere, da Evander måtte opgive at spille videre.

Meldinger fra ulvelejren går på et vrid i anklen, som i første omgang bringer AGF-kampen i weekenden i fare, men lige så relevant er udsigten til det første møde med FC København om ti dage.

Som FC Midtjylland præsterede mod Brøndby, er det bestemt ikke givet, at de uden Evander kan dirke et velfungerende AGF-mandskab op før FC København venter på menuen.

Næste dybe pandefure er på den korte bane lige så alvorlig, for den rasende vigitge midtbanespiller Frank Onyeka ragede mod Brøndby en advarsel til sig, som sender ham i karantæne mod AGF. Det betyder at ulvene mod AGF er uden de to mest afgørende spillere på den centrale midtbane.

Læg dertil, at Brian Priskes foretrukne spillere til offensiven efter genstarten er udfordrede på selvtilliden. Sory Kaba måtte angiveligt kravle op af Andreas Maxsøs baglomme i pausen for at komme ind i FC Midtjyllands omklædningsrum og høre Brian Priskes opsang.

Kaba scorede i efteråret ude mod Brøndby. Det gjorde Awer Mabil også. De to følges åbenbart i både godt og skidt. Og australieren leverede en indsats med alle tegn på blottet selvtiliid.

Eneste positive offensive lyspunkt i kampen for Brian Priske var Anders Dreyers iver for at levere hele kampen, og det var ikke tilfældigt, at han var den spiller, der kom tættest på scoring, da han med et lusket skud ramte stolpen i slutfasen.

På den defensive front matchede Brøndby fuldt ud FC Midtjyllands berømmede bagkæde. Meget lidt blev overladt til tilfældighederne, men set frem mod næste sæson er det oplagt, at der mangler rigtig meget i offensiven.

Et par behjertede hug fra Simon Hedllund og Josip Radosevic blev det til inden for den første halve time, men derefter var fokus fuld ud på at holde hjemmeholdet fra scoring, så det endte næsten lige så tandløst som mod AGF.

Og det ene point i Herning kan Brøndby ikke rigtig bruge til noget i forhold til medaljer.

