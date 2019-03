Kæmpe kaos i traditionsklub: Brøler koster dyrt

1. divisionsklubben Næstved BK troede nok, de havde lavet et par gode handler i vinterens transfervindue. Her lykkedes det nemlig klubben fra den næstbedste række at hente to spillere fra Superligaen ind på lejeaftaler. Det drejede sig om Tobias Arndal fra AC Horsens og Jeppe Illum fra Vendsyssel FF.

Det har Ekstra Bladet beskrevet tidligere på ugen.

Men efterfølgende viste det sig, at Næstved BK ikke nåede at få registreret de to spillere i det såkaldte Club Office-system, hvor klubberne blandt andet anmoder om spillernes spillercertifikater. Først halvandet døgn efter transfervinduets lukning tikkede anmodningen ind, og det får nu konsekvenser.

Den tidligere Silkeborg-spiller Jeppe Illum (th.) kommer ikke i aktion for Næstved efter fejlen. Foto: POLFOTO

Klubben søgte i første omgang om dispensation, så Tobias Arndal og Jeppe Illum alligevel kunne spille fodbold i foråret, men den anmodning blev afvist af Divisionsforeningen. Det fik Næstved til at anke afgørelsen til Fodboldens Disciplinærinstans, der nu er kommet med sin afgørelse.

Og Fodboldens Disciplinærinstans er kommet frem til samme konklusion som Divisionsforeningen og afviser dermed Næstved anke. Det betyder, at Tobias Arndal og Jeppe Illum ikke er spilleberettiget for Næstved i forårssæsonen.

Det kan blive et hårdt slag for Næstved, der holder sig til i toppen af 1. Division. Her ligger de før forårssæsonen på en femteplads, men med samme antal point som FC Fredericia på den tredjeplads, der giver playoff-kampe og en plads i Superligaen i næste sæson.

