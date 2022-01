Kæmpe knæfald i AaB's trænerjagt

Lars Friis presser sig ind som varmeste trænernavn i AaB's jagt, men døren til et øjeblikkeligt skifte er totalt lukket

AaB ender i et kæmpe-kompromis i jagten på en ny træner.

Nordjyderne er på nippet til at opgive muligheden for at få hentet en afløser for Martí Cifuentes ind øjeblikkeligt.

I stedet er det stort set på plads, at Viborg-træner Lars Friis overtager det ledige sæde fra sommer.

Et markant kursskifte i trænerjagten for sportschef Inge André Olsen, der indtil nu har forsøgt at hente en øjeblikkelig løsning.

Lars Friis har været et år i Viborg. Foto: Lars Poulsen

I sidste uge valgte Randers FC at lukke ned for dialogen omkring Thomas Thomasberg, da AaB ikke var parat til at nærme sig de beløb som kronjyderne forlangte.

Efter to ugers forhandlinger var afstanden stadig omkring to mio. kr. og Randers FC's krav lå omkring 4,5 mio. kr.

Sammenbruddet i Thomasberg-jagten har ikke gjort det lettere for AaB at finde løsninger, når de har bevæget sig rundt efter alternativer.

Nordjyske nævner i dag, at Lars Friis nu fremtræder som den mest oplagte kandidat.

Ekstra Bladet omtalte allerede Viborg-trænerens kandidatur, da Martí Cifuentes-flirten med Hammarby kom frem.

Martï Cifuentes skal til Hammarby og efterlader AaB med et hovedbrud. Foto: René Schütze

Sideløbende med Thomasberg-forhandlingerne har AaB forsøgt at gøre Viborg møre.

Det er nu endt i et kompromis, hvor betingelserne stort set er på plads for at Lars Friis overtager på Hornevej fra sommer.

Viborg afviser at lade sin mand gå øjeblikkeligt, og dermed udviser de den samme beslutsomhed, som de gjorde da Jacob Neestrup blev kurtiseret af FC København efter ansættelsen af Jess Thorup.

Oprykkerne er overbeviste om, at det ikke svækker klubbens muligheder for overlevelse at holde på cheftræneren, selv om det bliver alment kendt, at hans fremtid ligger andetsteds.

For AaB efterlader det et dilemma for foråret, hvor klubben lige nu mangler en cheftræner med den påkrævede pro-licens.

Det er assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark, der styrer sagerne nu, men AaB bliver nødt til at få en dispensation for at benytte den løsning i foråret.

Den dispensationsmulighed kan kun benyttes i 60 dage - og det ur blev startet, da Cifuentes blev udeladt fra træningslejren på Malta.

