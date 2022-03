Kæmpe koks: AGF i ny sammensmeltning

Jesper Hansen er en fantastisk målmand, men mandag aften kostede keeperen AGF det sidste, realistiske håb om top-seks.

To drop, et gigantisk og et lille, blev udslagsgivende, da AGF's skrøbelige defensiv igen imploderede. Denne aften mod FC Nordsjælland, der ikke havde scoret i foråret ...

AGF-keeperen leverede sæsonens drop (you are off the hook, Lawrence Thomas, mate), da han efter en halv time skubbede et indlæg ind under sig og i eget mål. 1-1, og FCN havde ikke haft et skud på mål.

Jesper Hansen kostede dyrt for AGF, der smed top seks-drømmene på gulvet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Inden da havde Albert Grønbæk bragt AGF foran på et smukt skabelonmål med opskrift fra en side revet direkte ud af FC Nordsjællands taktikbog …

Kort inde i anden halvleg var det Andreas Hansens tur til at trække i klovneskoene. Den udlejede AaB-keeper kiksede en tilbagelægning fra Magnus Kofod.

Hansen skulle have hamret bolden ud på Flemming Bamse Jørgensens Plads, men den normalt fodrappe målmand blev overmodig, og tæmningen røg direkte ud i støvlerne på Mikael Anderson.

AGF var foran 2-1 mod FC Nordsjælland med smed igen det hele på græsset. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Jack Wilshere sad igen og kløede sig i halsedissen. For godt en uge siden gik lysene ud i englænderens debut på muddermarken i Vejle. Denne aften stod i de bizarre drops tegn.

Wilshere er ikke længere i verdens bedste fodboldliga. Han er i verdens mest forunderlige og fantastiske ...

'Messias fra Stevenage' fik ni minutter på sin ny hjemmebane.

Det er ikke nogen hemmelighed, at David Nielsen ikke værdsætter alle facetter af cheftrænerjobbet i Superligaen lige højt. Blandt andet bryder han sig ikke om tv-interview kort inden kampstart.

Masser af power i AGF, men ingen defensiv. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

AGF-træneren skal ikke korsfæstes, fordi han ikke afslører statshemmeligheder, men man må håbe, spillerne er moderat bedre klædt på, end tv-seerne bliver.

’Vi skal bare ud og køre på. Fuld knald. Det virkede ikke sidst, men vi må ud og prøve igen i dag,’ lød det fra David Nielsen kort inden kickoff …

Men det ’knald’ fik FC Nordsjælland taget brodden af med masser af boldbesiddelse og ro i opbygningen. I hvert fald indtil gæsterne nåede banens sidste tredjedel, hvor meget smuldrede.

Det var særligt omkring Benjamin Nygren, at FCN-spillet krakelerede. Ingen tvivl om at den 20-årige svensker har potentiale og sagtens kan blive en kæmpe succes i Farum. Ellers havde Genk vel ikke betalt små 40 mio. kr. for ham for tre sæsoner siden.

Nordsjælland søger svenskeren konstant, men endnu er Nygren for kluntet i sine bevægelser og træffer for mange dårlige beslutninger.

FCN kæmper med tingene, men foræringerne blev serveret af AGF. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sammenholdt med Andreas Schjelderups fald fra tinderne, så er det ikke så mærkeligt, at FCN har svært ved at score mål. Den blot 17-årige nordmand har tidligere bevist sin tårnhøje niveau, men dribleren har ikke scoret, siden FCN vandt en fodboldkamp. 23. august mod Vejle …

Når man tager rekordkøbet Mads Kristian Hansen med i ligningen, så har Flemming Pedersen en offensiv dynamitstang. Spørgsmålet er bare, om det for alvor når at sprænge i luften dette forår, eller om det hele eksploderer i Pedersens hænder i 1. division …

Mads Kristian Hansen og indhopperne Oliver Antman og Simon Adingra giver håb om det første.

FC Nordsjælland kunne juble til slut og glæde sig over luft til bunden. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det gik i hvert fald stærkt i kontrafasen og med pasningerne, da først Mads Hansen udlignede med et kvarter igen på en afslutning, hvor Jesper Hansen bestemt heller ikke så god ud og igen, da AGF's defensiv smuldrede på ny og lod Antman og Adingra smutte igennem for at afgøre kampen.

FCN fik luft til bunden. AGF og Jesper Hansen, de fik en mavepuster, der er nedrykningsspillet værdigt ...