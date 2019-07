Kæmpe koks: Chok-udligning kostede sejren

ESBJERG (Ekstra Bladet): En sen Hobro-udligning i overtiden på Esbjerg stadion til 1-1. Anel Ahmedhodzic opsnappede en lang bold, som Markus Halsti ikke fik clearet med hovedet … Jeppe Højbjerg i Esbjerg-målet bakkede, tøvede og så til sidst, at kuglen trillede mod det lange hjørne fra en koldblodig Hobro-spiller …

Hele Hobro-bænken brød ud i voldsom jubel og spurtede ned til dagens Hobro-mand. Mens samtlige Esbjerg-spillere både så måbende til og tog sig til hovedet … Hvordan kunne det gå galt i de absolut sidste sekunder i overtiden?

Et chok på lægterne. Kampen havde ellers mistet alt intensitet og en Esbjerg-sejr virkede trods alt så sikker som … Men alligevel endte det 1-1 søndag i Esbjerg, mens diverse skældsord i kampens hede blev taget i brug på tilskuerrækkerne - dog ikke nede i udebaneafsnittet mellem de få fremmødte Hobro-fans fra Mariagerfjord.

Stærke på eget græs

En solid kollektiv indsats og et par velspillende individualister sikrede Hobro et uafgjort resultat i premieren mod AGF. Esbjerg led derimod et knebent nederlag til vicemestrene, FC Midtjylland.

Men på eget græs i Esbjerg har vestjyderne været brandvarme … Her har de ikke tabt i de sidste ni hjemmekampe. Spørgsmålet var så søndag, om sidste sæsons bronzevindere kunne holde kadencen mod Hobro.

Til gengæld havde gæsterne fra Mariagerfjord ikke tabt i de seneste SYV Superliga-kampe.

Esbjerg dominans

Esbjerg kom bedst fra start, selvom Hobro-spillerne bed fra sig i defensiven … Joni Kauko blev efter få minutter smækket i gulvet i venstre side af en flagrende Hobro-arm, der ramte ham lige i smasken.

Men dommer Jørgen Burchardts fløjte forblev dog tavs.

Hjemmeholdet sad indledningsvist på spillet og boldbesiddelsen - og Kauko var umanerligt tæt på at flugte et farligt Jesper Lauridsen-indlæg i kassen fra kanten af feltet … Men den fremadstormende finne mistimede sit spark, og Hobro-keeper Jesper Rask opsnappede bolden uden problemer.

Pål Alexander Kirkevold var første mand til at sende bolden i netmaskerne … Kirkevold steg til vejrs og headede til en blød ballonbold, så den røg over en ellers udstrakt Jeppe Højbjerg i Esbjerg-kassen. Men nordmanden blev korrekt dømt offside og scoringen annulleret …

Hobro-kanten Emmanuel Sabbi kæmpede sig fri på en stikning i højre side og havde kursen sat direkte mod mål, men i feltet tog den tunge førstestyrmand Rodolph Austin ansvar og kastede sig med nærmest kirurgisk præcision ned i en glidende tackling og fik prikket kuglen fra Hobro-profilen.

Som opgøret skred frem fik Hobro-spillerne presset Esbjerg mere og mere i bund.

Alene med Kirkevold insisterede Højbjerg endda på at lave en et smart og klassisk målmands-træk udenom den luskede nordmand … Det var nær ved at gå helt galt, og tilskuerne holdt vejret i ren skræk et kort sekund.

I den modsatte ende udviklede klumpspil i Hobro-feltet sig pludselig til et knaldhårdt Mathias Kristensen-indlæg, som en flyvende Yuri Yakovenko med et hovedstød uden snerten af præcision bragede direkte forbi målet.

Endnu et sug gik igennem tilskuerne.

Med knap fem minutter til pausefløjt skruede hjemmeholdet en anelse op for intensiteten og kombinationerne - og Hobro havde besvær med at få hamret bolden helt ud af risikozonen.

Fra kanten af feltet smækkede Esbjerg-backen Daniel Anyembe bolden over i modsatte side … Her fra tilskuerpladserne lignede det unægteligt farligt spil, da Kauko med en højt hævet støvle nær var ved at ramme en Hobro-spiller i ansigtet … Men i stedet dumpede bolden ned til Yakovenko, der sendte den videre i venstre side til en umarkeret Pyry Soiri, der uden besvær diskede op med en flad bold i det lange hjørne forbi Rask i Hobro-kassen.

Esbjerg kunne gå til pause med en 1-0-føring.

Belejring

Hobro-mandskabet indledte 2. halvleg med en mindre belejring af Esbjerg-feltet … Sabbi og makkeren Edgar Babayan i højre side var i den grad vågnet op til dåd … Som drivkræfterne bag Hobro-presset endte det adskillige gange i oplagte chancer: Kirkevold headede over kassen på et Sabbi-indlæg, og Babayan var efter en skøn dribletur millimeter fra at få klasket til kuglen i Esbjerg-feltets højre side, men en konsekvent Lasha Parunashvili i fuld længde fik bremset fremstødet.

Esbjerg var i problemer, og Hobro havde momentum.

Alligevel var Esbjerg-krumtappen Markus Halsti, der på et frispark var tæt på at udbygge føringen med et veltimet hovedstød lige uden for det lille målfelt … Men Rask var vågen mellem stængerne.

Det var småt med de helt store dramaer på banen, men alligevel fik dommer Burchardt en anelse travlt og delt fire gule kort ud på lidt mindre end 10 minutter bl.a. for en batalje mellem Jacob Lungi Sørensen og Babayan under stillingskrigen i feltet på et hjørnespark … Lungi Sørensen modtog en advarsel for at skabe uro og skubbe Hobro-teknikeren i jorden …

Intensiteten ebbede ud i de døende minutter, men et langskuds-drøn med rå power fra Kauko langt ude skabte begejstring på lægterne.

Hobro havde svært ved at dæmme op for Esbjerg-defensiven, der stod lavt.

Det endte dog 1-1, da Anel Ahmedhozic dukkede op ud af ingenting i de døende sekunder og køligt sendte kuglen i kassen bag Jeppe Højbjerg.

Hviderussisk EL-modstand

Torsdag indtræder Esbjerg også den europæiske scene, når mandskabet i Europa League-kvalifikationens 2. runde skal møde hviderussiske Shaktyor Soligorsk - første gang på udebane.

Hvis vestjyderne ender med avancement, kan mandskabet trække solid modstand i form af eksempelvis Feyenoord, Torino eller Viktoria Plzen.

Det bliver afgjort mandag ved UEFA’s lodtrækning til Europa League-kvalifikationens 3. runde - hvor hele fire danske hold er i bowlen.

