Kæmpe koks kostede dyrt

HOBRO (Ekstra Bladet): Det var ikke den sjoveste lørdag for Hobros Simon Jakobsen, der kampen igennem måtte lægge øre til Bo Henriksens skrigeri om, at ’ham der, han må gerne have bolden’, når hjemmeholdet skulle føre den lille runde frem.

Vi andre på stadion måtte også høre på Horsens-manageren kampen igennem, så det overlever Simon Jakobsen også nok – det var mere den fatale fejl efter et lille kvarter, som forsvarsspilleren vil ærgre sig gevaldigt over.

Jonas Thorsen slog et fladt indlæg, som Simon Jakobsen havde alle muligheder for at cleare, men den tidligere Silkeborg-spiller både gled og mistimede sit indgreb, så bolden fik lov at passere til Brock-Madsen, der trampede kuglen over stregen.

Hobro slog dog hurtigt tilbage, da Imed Louati bragte balance i regnskabet en håndfuld minutter senere.

Tuneseren, der havde været helt væk i kampens indledning, headede Hobro tilbage i kampen efter fremragende forarbejde af Edgar Babayan, der førte kuglen frem i et uimodståeligt raid fra banens midte.

Nej, det var ikke lige til at se, det var et opgør mellem Hobro og Horsens, der normalt har langt mellem de gode, offensive aktioner.

Herefter fandt kampen et mere naturligt leje. Horsens havde en pokalsemifinale i benene fra midtugen, mens Peter Sørensen fra anden halvlegs begyndelse blev tvunget til justere taktisk, da Jonas Damborg måtte udgå med en skade.

I øvrigt stod der efter en time også 1-1, hvis man talte straffespark, der ikke blev dømt. Begge var i samme kategori, og en VAR-fanatiker havde nok dømt begge.

I første halvleg var det Jesper Bøge, der havde arm på bolden uforsætligt. I anden akt var det gæsternes Peter Nymann. En gammeldags fodboldromantiker vil have det fint med, at Mads-Kristoffer Kristoffersen ikke dømte hands i nogen af situationerne…

Begge mandskaber virkede tilfredse med at snuppe et enkelt point med lørdagskampen. Horsens holder dermed Hobro på afstand og kommer op på siden af Randers, mens Hobro nu har tre point ned til Esbjerg på den fatale sidsteplads i gruppen – og med en langt bedre målscore.

Og Simon Jakobsen? Han fik faktisk spillet sig fint ind i kampen igen…

