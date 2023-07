Kæmpe kollaps: Brøndby-transfer er faldet til jorden

Jagten på en ny førstemålmand fortsætter i Brøndby IF.

Og den nye sidste skanse på Vestegnen hedder ikke Lucas Lund. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er transferen mellem Brøndby og Viborg FF nemlig kollapset.

Derfor er Brøndby lige nu i gang med både plan B og C, når det kommer til en ny målmand.

Brøndby havde ifølge Ekstra Bladets oplysninger en klar formodning om, at de ville lande en aftale med Viborg og Lucas Lund, og derfor føler Superliga-klubben fra Sjælland, at de har spildt de seneste tre døgn på ingenting.

De fleste detaljer var på plads. Eksempelvis bød Brøndby 12 millioner kroner plus bonusser, mens klubben regnede med, at Lucas Lund var klar til at skrive under på en kontrakt for de næste fire år.

Det ligner ikke, at Lucas Lund bliver ny Brøndby-keeper. Foto: Jens Dresling

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at Brøndby mener, at der er folk i processen, som er løbet fra deres aftale.

Og så skal det naturligvis understreges, at en kollapset transfer kan blive genåbnet igen. Der er trods alt lang tid tilbage af sommerens transfervindue, der smækker i 2. september.

Hvem Brøndby nu forsøger at hente, vides ikke, men Leopold Wahlstedt fra Odd har været kædet sammen med Vestegn-klubben de seneste uger.

Tidligere lørdag kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan Brøndby har været lagt på is af Viborg FF det seneste døgn.

Du kan læse hele den historie, hvis du klikker HER.