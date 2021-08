Kæmpe kovending: Kan blive i Brøndby

Brøndby IF har tilbudt Andreas Maxsø en ny kontrakt, og parterne er lige nu i dialog om en forlængelse.

Det skriver nordicbet.dk.

For nogle uger siden var de danske mestre meget tæt på at sælge kaptajnen til FK Rostov, men russerne ombestemte sig i sidste øjeblik og skrev kontrakt med en anden midtstopper.

Derfor er Andreas Maxsø fortsat i Brøndby, og nu håber de blå-gule, at midtstopperen kan overtales til at forlænge sin kontrakt.

Den 27-årige forsvarsspiller kom til Brøndby IF i sommeren 2019, da han selv købte sig fri af tyske KFC Uerdingen. Det har været fremme, at Andreas Maxsø har en frikøbsklausul på godt 11 millioner kroner gældende fra 1. september, og den vil Brøndby helt sikkert gerne have sløjet i en eventuel ny aftale.

Til gengæld kan Andreas Maxsø formentlig se frem til en klækkelig lønforhøjelse, hvis han vælger at blive i Brøndby.

Andreas Maxsøs nuværende aftale med Brøndby IF udløber i sommeren 2023.