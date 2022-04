Kæmpe krise: Nyt nedtur i overtiden

AGF fortsætter sin uvirkelige Titanic-kurs, hvor INTET går aarhusianernes vej.

Nedturen blev komplet, da Issam Jebali scorede på et straffespark dybt inde i overtiden efter hands fra purunge Adam Daghim ...

Dermed kan aarhusianerne stadig skimte det rubinrøde nedrykningsspøgelse i bakspejlet. Hovedsageligt fordi AGF ikke kan gøre noget rigtigt!

P.S. Det er VM-år, Aarhus...

Sådan er det at være AGF-spiller dette forår. Foto: Ernst van Norde

AGF spillede ellers sin bedste første halvleg i dette forkrampede forår, men aarhusianerne var også heldige med, at Hans Christian Bernat forærede AGF en drømmeindledning på opgøret efter bare tre minutter.

Den knap så eventyrlige OB-keeper kunne stille og roligt samle en lang bold op, men sekundet efter tabte målmanden helt umotiveret læderet lige ud til Dawid Kurminowski, der havde jagtet den løse bold lidt for sjov.

Bernats foræring kunne selv ikke Kurminowski misbruge i åbent mål …

Smørhænder fra Bernat - igen. Foto: Ernst van Norde

Antallet af store og små fejl i Bernats målmandsspil er ved at blive bekymrende, og man kan sige meget om Ekstra Badets fodboldekspert, Stig Tøfting, og dennes evne til at kigge i spåkuglen …

Men Tøffes påstand, om at OB bør finde sig en bedre keeper end Bernat, begynder efterhånden at lyde mere som sandhed end vanvid …

OB-direktør Björn Wesstrøm lignede i hvert fald én, der havde de samme tanker. Eller rettere, han lignede en velklædt James Bond-skurk, der havde lyst til at sætte ild i sit ellers imponerende skæg …

De defensive ændringer fra start klædte AGF. Den kronisk rundtossede Eric Kahl havde fundet sin plads på bænken, og schweizerkniven Oliver Lund løste opgaven på venstre back. Den position klæder Lund bedre end venstre kant …

AGF spillede en god første halvleg, men det rakte ikke. Foto: Ernst van Norde

Særligt Thomas ’TK’ Kristensen greb igen chancen. Den 20-årige knægt er AGF’s bedste forsvarsspiller p.t., og han kom sin mere rutinerede makker, Sebastian Hausner, til undsætning ved flere lejligheder.

Hausner laver om muligt endnu flere personlige fejl end HC Bernat i OB …

I offensiven ramte Gift Links én af de dage, som han desværre har alt for få af. Links var driblestærk, pågående, lynhurtig og gavmild i sit løbearbejde, men som resten af aarhusianerne faldt han ud af billedet i anden halvleg, hvor OB vendte på en tallerken.

Issam Jebali missede dog sit første Superliga-straffespark kort inde i anden halvleg, da han bragede bolden over mål, men fynboerne fik udlignet efter en lille time, da Sander Svendsen tog sagen i egen hånd fra distancen.

Lidt for bogstaveligt mente de i Aarhus, men VAR-vognen afviste norske grabber på bolden i opspillet.

Nedturen stod lysende klart i AGF-spillernes ansigter. Foto: Ernst van Norde

Men scoringen var helt fortjent. AGF så ud til at leve 100 procent op til flosklen om at blive bange for at vinde.

Og i AGF nøjes man ikke med det. Dette forår er man efterhånden bange for bare at få point ...

Det gjorde AGF da heller ikke, for de marineblå bukser rystede så meget i slutfasen, at et fynsk sejrsmål lå i kortene - og selvfølgelig skete det på mest uheldig og tragisk vis.

Mens Jebali gik til bolden, sad en sagesløs David Nielsen med hovedet begravet i hænderne. Det er billedet på AGF lige nu ...

For selvfølgelig kan AGF smide seks point på fem kampe ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs meget mere om, hvad der sker i Aarhus til sommer, hvis David Nielsen forlader AGF.

Den beslutning vil udløse jordskælv i AGF