Kæmpe million-projekt: Bygger om til Superligaen

Det er dyrt at rykke i Superligaen - Hvidovre Kommune skal investere stort millionbeløb på at opgradere det gamle stadion - politikere uenige om, hvor pengene skal komme fra

Dem, der kan huske, hvordan Hvidovre Stadion så ud, da klubben senest vandt mesterskabet i 1981, kan genkende omgivelserne i dag.

For i de 42 år er der ikke sket noget som helst på det gamle stadion bortset fra, at der er kommet flere løbebaner og ståpladserne er reduceret på den ene langside.

Men oprykningen til Superligaen sætter gang i akutte ombygning- og renoveringsplaner på Hvidovre Stadion.

Hvidovre er tilbage i Superligaen. Og det koster kommunen 15,8 mio. kr. at opgradere stadion til superliga-forhold. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Politisk er der enighed blandt Hvidovres politikere om at bruge 15,8 mio. kr. på at opgradere faciliteterne midlertidigt på Hvidovre Stadion.

Tirsdag aften fandt tingene endegyldigt på plads, da den økonomiske indsprøjtning blev vedtaget på et byrådsmøde.

Der har ellers tidligere været politisk uenighed om, hvorfra pengene skulle komme fra.

Et politisk flertal har besluttet at udskyde en række projekter til næste år for at få råd til million-investeringen på Hvidovre Stadion her og nu. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mener, at pengene skulle tages af kassen.

- Der er tale om projekter, som alligevel ikke vil blive færdige i år. Derfor udskyder vi dem til næste år, siger Kenneth Bak fra Det Konservative Folkepart.

- Vi så helst, at vi tog pengene fra kassen, hvor vi har mere end 500 mio. kr. i kassen, så planlagte projekter ikke skal udskydes, siger Helle Adelborg fra Socialdemokratiet.

Hvidovres fans i jubel over sejren mod Vendsyssel. Dagen efter blev oprykningen til Superligaen definitivt sikret. Foto: Kenneth Meyer.

Kommunen skal bruge 5,7 mio. kr. på at leje to stillads-tribuner i et år. De skal placeres bag målene og vil stå permanent i hele sæsonen.

Derudover skal det stærkt kritiserede græstæppe udskiftes. De nuværende baneforhold lever ikke op til superliga-standard. Så der skal et helt nyt græstæppe.

Det forventes, at den del løber op i en udgift på to mio. kr.

Samtidig stiller Divisionsforeningen krav om en række tekniske foranstaltninger til lys-, lyd og internet. Kommunen skal forvente de omkostninger løber op i 5,4 mio. kr.

Når man spiller på højeste niveau i Danmark, skal der også være en VIP-lounge med plads til 300 gæster. Det er en udgift, der ventes at løbe op i 2,1 mio. kr., når det skal indrettes flere steder på stadion.

Hvidovre er rykket op i Superligaen med et historisk lavt budget på lige omkring otte mio. kr. Foto: Kenneth Meyer.

En ekstern rådgiver skal have 300.000 kr. og endelig vil der være afledte driftsudgifter af projekter til et beløb i samme niveau.

Så den totale udgift for Hvidovre ét år i Superligaen vil være 15,8 mio. kr.

Hvis Hvidovre overlever, skal kommunen forlænge lejen af stillads-tribunerne. Og det vil være en billigere udgift i år to.

Hvidovre skal nu forberede sig på Superligaen. Spillerne får et nyt græstæppe og kommunen investerer 15,8 mio. kr. for at gøre det hele klart til Superligaen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Der er ikke sket noget på Hvidovre Stadion i rigtig mange år. Vi skal have set på en helhedsplan. For hvis Hvidovre er i Superligaen i 2028, hvor der kommer helt nye regler, har vi et stadion, der på mange punkter slet ikke lever op til betingelserne, siger Kenneth Bak

I løbet af juni forventer han kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvor meget huslejen skal stige, når faciliteterne bliver opgraderet med så stort et millionbeløb.

De lokale fans glæder sig over udsigten til Superliga-bold i Hvidovre, men forholdene kunne være bedre

Vil starte på udebane

Hvidovre kommer med et klart ønske, når programmet for Superligaen skal lægges lige om lidt.

Oprykkeren vil ønske at spille de to første kampe i Superligaen på udebane, fordi Hvidovre Kommune har anslået, at det vil tage to måneder at gøre det gamle stadion superligaklar.

Og med under to måneder til sæsonstart, kan Hvidovre Kommune ikke nå at gøre stadion klar til eventyret på første klasse.

- Vi skal have nogle møder med kommunen, når planen ventes vedtaget. Så vi får klarhed over, hvornår byggeriet kan blive færdigt, siger Kim Garde Madsen, bestyrelsesmedlem i Hvidovre IF.

Han erkender, at det i værste tilfælde kan ende med, at Hvidovre kommer til at spille en hjemmekamp på et alternativt stadion – måske i tredje spillerunde – hvis ikke arbejdet med at færdiggøre Hvidovre Stadion er færdigt.

- Det optimale for os er at starte med to udekampe og så få Hvidovre Stadion klar til tredje spillerunde. Det håber vi kan lade sig gøre, fastslår han.

Programmet for den nye superligasæson kommer medio juni. Superligasæsonen skydes i gang i weekenden 22.-23. juli.